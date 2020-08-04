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04.08.2020 12:06
Рубрика: В мире

Троих моряков спасли с необитаемого острова благодаря надписи на песке

Текст: Диана Ковалева

Австралийские и американские военные благодаря надписи SOS на песке обнаружили троих моряков на небольшом необитаемом острове в Микронезии. Об этом сообщили в минобороны Австралии.

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Мужчины отплыли из атолла Пулават на семиметровой лодке 30 июля и хотели пройти 43 километра до атолла Пулап, однако сбились с курса, и у них закончилось топливо. Спустя три дня, 2 августа, на их поиски отправился австралийский военный корабль "Канберра", который возвращался в с учений на Гавайях, и американские самолеты с острова Гуам.

Моряков нашли в тот же день примерно в 190 километрах от отправной точки плавания. Обнаружить их помогла гигантская надпись SOS, которую они сделали на песке и которую с воздуха заметили спасатели.

Австралийский военный вертолет доставил мужчинам еду и воду. После их должен был забрать микронезийский патрульный корабль.

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