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04.08.2020 14:53
Рубрика: В мире

Турецкий минздрав предупредил отдыхающих о новых симптомах коронавируса

Текст: Константин Волков

На пляжи Турции съехались сотни тысяч человек, пользуясь трехдневными выходными на праздник жертвоприношения Курбан-Байрам (Ид аль-Адха). При этом собравшиеся игнорируют все нормы социального дистанцирования, заявили местные власти. Например, они не используют маски в общественных местах. Об этом пишет турецкая газета Hurriyet.

Фото: РИА Новости
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Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа призвал население соблюдать осторожность. По его словам, ошибочно полагать, что коронавирус стал слабее. При этом министр отметил, что симптомы заболевания изменились по сравнению с теми, что были наиболее распространенными в первые месяцы эпидемии в Турции. Теперь, отметил Коджа, самыми частыми проявлениями стали мышечная боль и диарея. Также, по словам чиновника, сгущение крови оказалось одной из главных проблем у тех, кто скончался в результате последствий коронавирусной инфекции.

В мире Ближний Восток Турция Пандемия коронавируса COVID-19

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