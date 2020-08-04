Турецкий минздрав предупредил отдыхающих о новых симптомах коронавируса

На пляжи Турции съехались сотни тысяч человек, пользуясь трехдневными выходными на праздник жертвоприношения Курбан-Байрам (Ид аль-Адха). При этом собравшиеся игнорируют все нормы социального дистанцирования, заявили местные власти. Например, они не используют маски в общественных местах. Об этом пишет турецкая газета Hurriyet.

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа призвал население соблюдать осторожность. По его словам, ошибочно полагать, что коронавирус стал слабее. При этом министр отметил, что симптомы заболевания изменились по сравнению с теми, что были наиболее распространенными в первые месяцы эпидемии в Турции. Теперь, отметил Коджа, самыми частыми проявлениями стали мышечная боль и диарея. Также, по словам чиновника, сгущение крови оказалось одной из главных проблем у тех, кто скончался в результате последствий коронавирусной инфекции.