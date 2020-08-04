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04.08.2020 15:25
Рубрика: Экономика

В АТОР назвали условия получения шенгенской визы

Текст: Евгений Гайва
Визовые центры большинства европейских стран уже возобновили работу, однако при получении шенгенской визы действуют определенные ограничения, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock
Фото: РИА Новости
АТОР уточнила правила въезда туристов в Турцию

Так, визовый центр Италии в Москве ведет оформление только рабочих, транспортных, служебных, транзитных, деловых, студенческих, медицинских виз. Также разрешение не въезд выдается по семейным мотивам и для повторного въезда в страну.

Получить визу для въезда в Чехию могут только члены семьи граждан Евросоюза, а также лица, осуществляющие международные транзитные перевозки, сезонные рабочие поездки или посещающие страну с гуманитарными целями. Визовые центры Франции принимают заявления только по профессиональным основаниям или семейным обстоятельствам для постоянного проживания.

В Консульском отделе Посольства Венгрии возобновлен прием документов на получение вида на жительство и на продление карт ПМЖ инвесторов национального вида на жительство.

Визовые центры Греции возобновили работу по определенному графику. В Санкт-Петербурге и Екатеринбурге заявители принимаются только по предварительной записи онлайн.

Визовые центры Германии, Испании, Словакии, Словении временно закрыты.

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