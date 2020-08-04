В Берлине преступники пытались въехать на машине в отделение банка

Преступники пытались въехать на машине в отделение банка в Берлине, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя полиции.

По ее словам, около 9.30 утра по местному времени несколько преступников совершили попытку на автомобиле ворваться в филиал Berliner Volksbank. Сотрудники безопасности приняли ответные меры. В ходе перестрелки был ранен один из охранников. Жизни его ничего не угрожает.

В полиции не уточнили, сколько было преступников. Оцепление на месте происшествия сохраняется. В настоящее время изучаются все версии нападения на кредитное учреждение.

В ограблении приняли участие три-четыре человека. Они перепрыгнули ограждение и побежали в сторону городского шоссе. Там пересели в черную автомашину "Ауди" и скрылись, передает со ссылкой на очевидца газета Berliner Zeitung.