В Бразилии подсчитали экономию от удаленной работы чиновников

Правительство Бразилии сэкономило более 87 миллионов долларов (466,4 миллиона реалов) на удаленной работе чиновников, которых пандемия перевела на домашний режим. Об этом рассказали в министерстве экономики страны.

"Отсутствие трат на поездки, на билеты, на питание и электричество - ощутимо сократило административные расходы. Это касается периода с апреля по июнь месяц, когда все госслужащие выполняли свою работу находясь на изоляции", - со ссылкой на источник пишет РИА Новости.

Большая часть чиновников Бразилии - порядка 360 тысяч человек - все еще работают удаленно, остальные постепенно возвращаются в свои офисы.