В Германии поставили под сомнение свободу собраний

Новости

В Екатеринбурге потушили пожар в здании академии наук 12:33
Пандемия коронавируса удлинила рабочий день на 48,5 минут 12:28
Стивен Кинг анонсировал свой новый роман 12:10
Какие болезни поможет предупредить регулярный анализ крови 12:10
Троих моряков спасли с необитаемого острова благодаря надписи на песке 12:06
Памятные монеты с полярным волком выпустил в обращение Банк России 12:06
Шойгу: Все участники Армейских игр-2020 пройдут двухнедельный карантин 12:02
Минобороны Беларуси объявило о военных сборах 11:54
У певицы Риты Дакоты с третьего раза нашли коронавирус 11:53
В Сочи откроется отделение Национального центра помощи детям 11:51
Брэдли Купер сыграет в драме Пола Томаса Андерсона о 70-х 11:38
В Псковской области произошел разлив 10 тонн мазута 11:30
Трамп: Отправка войск на Ближний Восток была самой большой ошибкой США 11:29
Барабанщик Metallica Ларс Ульрих составил список своих любимых песен 11:27
"Автодор" предупредил о пиковой загрузке трассы "Дон" 11:25
В России запущен сервис для отказа от "зарплатного рабства" 11:22
Хабиб Нурмагомедов пообещал "утопить" Гэтжи в октагоне 11:21
В Новодевичьем монастыре найдены остатки стен времен Бориса Годунова 11:04
Леонардо Ди Каприо подписал эксклюзивный контракт с Apple 10:49
Специалисты напомнили, как избежать укуса клеща 10:46
СК завел дело на жителя Якутии за фото Гитлера в "Бессмертном полку" 10:45
В июле в Крыму отдохнули более 1,4 миллиона человек 10:14
Роспотребнадзор назвал регионы с высокими дозами облучения радоном 10:14
Опубликовано видео следственного эксперимента с вдовой рэпера Картрайта 10:03
На трассе "Дон" в Московской области произошло смертельное ДТП 10:02
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему штрафы за непропуск пешеходов вызывают столько споров
Почему штрафы за непропуск пешеходов вызывают столько споров
ВС объяснил, с кем оставить жить ребенка после развода родителей
ВС объяснил, с кем оставить жить ребенка после развода родителей
Как не переплачивать за коммунальные услуги
Как не переплачивать за коммунальные услуги
04.08.2020 12:19
Рубрика: В мире

В Германии поставили под сомнение свободу собраний

Текст: Александр Саможнев

Федеральное правительство подставило под сомнение право на проведение собраний в связи демонстрацией в Берлине против ограничений из-за коронавируса, вылившейся в неповиновение властям и нанесение материального ущерба городу, сообщает газета Stuttgarter Zeitung.

ВВП Германии во втором квартале рухнул на 11,7% в годовом выражении

По словам министра юстиции Кристины Ламбрехт (СДПГ), свобода демонстраций является "особенно важным правовым наследием". Однако условия для сдерживания пандемии должны быть выполнены, чтобы не подвергать опасности других людей. "Я не испытываю симпатии к демонстрантам, которые высокомерно игнорируют это", - подчеркнула министр.

Немецкие политики независимости от партийной принадлежности подвергли действия манифестантов критике. Так, эксперт ХДС по внутренним делам Армин Шустер поставил под сомнение демонстрации такого рода в целом. Он полагает, что подобные мероприятия можно разрешать "только в гораздо более жестких условиях или вообще не разрешать".

Со своей стороны, председатель фракции ХДС/ХСС в бундестаге Торстен Фрай призвал ограничивать демонстрации только в крайнем случае. "Но если демонстранты сами становятся большой угрозой, государство не должно стоять в стороне", - цитирует Die Welt парламентария.

Образно в отношении протестной акции в Берлине высказалась деятель СДПГ Саския Эскен. "Те, кто ездят на красный свет, не могут ссылаться на гражданские свободы. Свобода в этой стране велика, но она заканчивается там, где начинаются свободы для одних за счет других", - подчеркнула она.

Фото: EPA/FELIPE TRUEBA
Почти 50 полицейских пострадали во время протестов в Берлине

Дебаты о праве на демонстрацию подытожил министр экономики Петер Альтмайер. Он высказался за ужесточение наказаний для лиц, нарушающих ограничения против коронавируса. "Любой, кто намеренно подвергает опасности других, должен ожидать, что это будет иметь серьезные последствия для него самого", - указал он. По оценкам министра, большинство немцев ведет себя ответственно, но плохое поведение немногих людей может привести к новым вспышкам болезни, и, соответственно, замедлению экономического роста.

Напомним, в знак протеста против правительственных ограничений по сдерживанию пандемии тысячи людей вышли на улицы Берлина в субботу. По оценкам полиции, в мероприятии приняли участие от 17 до 20 тысяч человек. Поначалу мирная акция вылилась в столкновения с полицией.

В мире Европа Германия

Главное сегодня

Минобороны намерено начать испытания модернизированного Ту-95МСМ
В России запущен сервис для отказа от "зарплатного рабства"
Вакцина от COVID-19 в этом году будет доступна только взрослым
Роспотребнадзор назвал регионы с высокими дозами облучения радоном
Инфекционист не исключила роста заболеваемости COVID-19 из-за туристов
Что происходит с Америкой
Во Франции начали собирать первый термоядерный реактор