В Германии поставили под сомнение свободу собраний

Федеральное правительство подставило под сомнение право на проведение собраний в связи демонстрацией в Берлине против ограничений из-за коронавируса, вылившейся в неповиновение властям и нанесение материального ущерба городу, сообщает газета Stuttgarter Zeitung.

По словам министра юстиции Кристины Ламбрехт (СДПГ), свобода демонстраций является "особенно важным правовым наследием". Однако условия для сдерживания пандемии должны быть выполнены, чтобы не подвергать опасности других людей. "Я не испытываю симпатии к демонстрантам, которые высокомерно игнорируют это", - подчеркнула министр.

Немецкие политики независимости от партийной принадлежности подвергли действия манифестантов критике. Так, эксперт ХДС по внутренним делам Армин Шустер поставил под сомнение демонстрации такого рода в целом. Он полагает, что подобные мероприятия можно разрешать "только в гораздо более жестких условиях или вообще не разрешать".

Со своей стороны, председатель фракции ХДС/ХСС в бундестаге Торстен Фрай призвал ограничивать демонстрации только в крайнем случае. "Но если демонстранты сами становятся большой угрозой, государство не должно стоять в стороне", - цитирует Die Welt парламентария.

Образно в отношении протестной акции в Берлине высказалась деятель СДПГ Саския Эскен. "Те, кто ездят на красный свет, не могут ссылаться на гражданские свободы. Свобода в этой стране велика, но она заканчивается там, где начинаются свободы для одних за счет других", - подчеркнула она.

Дебаты о праве на демонстрацию подытожил министр экономики Петер Альтмайер. Он высказался за ужесточение наказаний для лиц, нарушающих ограничения против коронавируса. "Любой, кто намеренно подвергает опасности других, должен ожидать, что это будет иметь серьезные последствия для него самого", - указал он. По оценкам министра, большинство немцев ведет себя ответственно, но плохое поведение немногих людей может привести к новым вспышкам болезни, и, соответственно, замедлению экономического роста.

Напомним, в знак протеста против правительственных ограничений по сдерживанию пандемии тысячи людей вышли на улицы Берлина в субботу. По оценкам полиции, в мероприятии приняли участие от 17 до 20 тысяч человек. Поначалу мирная акция вылилась в столкновения с полицией.