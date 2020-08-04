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04.08.2020 12:16
Рубрика: Власть

В Совфеде и Госдуме оценили позицию Польши по "Северному потоку-2"

Текст: Татьяна Замахина
В парламенте РФ прокомментировали заявление польского премьер-министра Матеуша Моравецкого о том, что финансирование "Северного потока-2" означает спонсорство российского оружия.
Фото: Илья Питалев/РИА Новости Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Ранее премьер заявил, что европейские деньги для этого газопровода будут спонсировать российское оружие. Это была критика в адрес решения Германии. Также, считает Моравецкий, проект позволит Москве отрезать Украину от поставок газа в Европу, а после делать с этой страной "все, что захочется".

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- Эта позиция Варшавы обусловлена на 100% тем, что там доминируют жесткие антироссийские настроения, - заявил глава международного комитета Совфеда Константин Косачев, которого цитирует РИА Новости.

Следствием этого, по его словам, стала "огульная поддержка Украины, в том числе с замалчиванием преступлений украинских националистов против поляков в годы войны".

- Отсюда и яростное сопротивление любым проектам с участием России, включая "Северный поток-2, - отметил Косачев.

Сенатор считает, что польские власти хотят максимально дистанцировать объединенную Европу от России. Однако в результате Польша оказалась на окраине европейской политики.

- Вот и приходится все время о себе напоминать с усердием, достойным лучшего применения", - заключил сенатор.

Заявление Моравецкого сделано от досады - такую оценку дал депутат Госдумы Руслан Бальбек.

- Приходится ему делать заявления, в объективность которых он наверняка и сам не верит, - пояснил Бальбек в комментарии RT.

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Ранее под давлением США польские власти не захотели заключать с Россией взаимовыгодные газовые соглашения, а теперь Варшава жалеет о таком решении, добавил парламентарий.

Бальбек отметил, что уже поздно на что-либо влиять, поскольку Германия выбрала "наилучший вариант своей энергобезопасности".

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