В Японии коронавирус впервые выявлен у собак

Коронавирус нового типа впервые выявлен у домашних питомцев в Японии: в понедельник стало известно о наличии COVID-19 у двух собак. Об этом сообщила компания, которая оказывает услуги по бесплатной передержке животных на время лечения пациентов с коронавирусом.

Специалисты ухаживали за 29 собаками, 12 кошками и одним кроликом. Для всех животных было проведено ПЦР-тестирование на коронавирус. Тест оказался положительным у двух собак, пишет РИА Новости.

Эти питомцы принадлежат разным владельцам, ранее заболевшим COVID-19. Ухудшение состояния животных не зафиксировано. Заболевших собак будут содержать отдельно тех пор, пока не будет получен отрицательный результат теста. Отмечается, что среди животных распространение коронавируса подтверждено не было.