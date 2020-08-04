В Южной Корее 12 человек стали жертвами проливных дождей

В Южной Корее число жертв наводнений и оползней, вызванных проливными дождями, увеличилось до 12. Об этом во вторник сообщил центральный штаб по противодействию стихийным бедствиям и катастрофам.

По его данным, в число погибших входят жители Сеула, провинций Кенгидо и Чхунчхон-Пукто. Сообщается также о семи раненых гражданах и 14 пропавших без вести, пишет ТАСС.

В стране повреждены более 600 жилых домов, затоплены свыше пяти тысяч сельхозугодий. Власти эвакуировали уже более тысячи человек. В Сеуле частично перекрыто движение по скоростным шоссе и мостам через реку Ханган. Жителей страны призвали по возможности не выходить на улицу.