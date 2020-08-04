В кинотеатрах России выходит романтическая драма "Любовь между строк"

На анемичном фоне кинорепертуара фильм "Любовь между строк" кажется не вполне ограненным, но бриллиантом. Это романтическая история в духе мелодрамы "Неспящие в Сиэтле", снятой в начале 90-х Норой Эфрон - американской коллегой немецкого режиссера Ванессы Йопп. В обеих картинах люди влюбляются друг в друга заочно: у Эфрон - через радиоголос, у Йопп - через чат в интернете.

Кино стало очень активно использовать тему "параллельной жизни", которую мы проводим в виртуале: укрывшись за никами и аватарами, можем навоображать и о себе, и о собеседниках что угодно. Анонимность дает крылья, умножает скрытые таланты, возбуждает фантазию. Открылась бездна нехоженых сюжетов о встречах в Сети, опрокинувших жизнь в другое русло.

Снято по бестселлеру Даниэля Глаттауэра, где нет ничего, кроме электронной переписки незнакомцев - лингвиста Лео и пианистки Эмми. Он расстался со своей любовью - девушка предпочла испанского пилота. Она замужем за вдовцом-дирижером, растит двоих его детишек. Оба тоскуют по чему-то настоящему, боясь себе в том признаться. Все окружающие их фигуры - его сестра и мать, ее муж с детьми - в романе даны через ту же переписку, в фильме им отведены самостоятельные роли. То есть часть виртуальной жизни героев переведена в реал, что для кино правильно - это искусство конкретное. Но главная сюжетная линия - переписка, и она требует первоклассных актеров, способных без прямого общения друг с другом вести диалог и держать на себе весь фильм. Кастинг здесь безошибочен. На роль Эмми приглашена Нора Чирнер - актриса с "говорящей" мимикой: ее молчаливая реакция на прочитанные в смартфоне тирады говорит нам больше любых слов. Лео играет уже весьма известный в киномире Александр Фелинг ("Бесславные ублюдки", "Тайная жизнь"). Фактура и интеллектуальная манера обоих очень подходит для хорошей любовной истории, тем более интригующей и томительной, что их встреча упрямо оттягивается и случится только в самом финале, завершившись многоточием.

Наша "параллельная жизнь" в виртуале стала в кино постоянной темой

Что нечасто в кино: оба - живые. В обоих бродят скрытые страсти. Оба чувствуют горечь уходящей между пальцев жизни. Обоих охлаждает склонный к аналитике ум. Их переписка начинается случайно: Эмми ошиблась адресом, послав в редакцию журнала отказ от подписки, и этот запрос приходит к недоумевающему Лео. Он ответит, слово за слово - и что-то в этих отписках зацепило обоих: начался заочный диалог, все более заинтересованный и откровенный - такой могут себе позволить только люди, понимающие, что вряд ли увидят друг друга. И вот этот диалог уже становится необходимостью, и вот озадаченный муж Эмми уже чувствует в ней какие-то перемены, и вот они уже договариваются о встрече и все время ее под разными предлогами оттягивают.

В сущности, вся эта история отражает поиски поэтического идеала, которыми интуитивно занят каждый, сталкиваясь с прозой реальности. Безумное строительство волшебного замка на песке. Принц, которым грезит любая Золушка. Дульсинея, которую рисует воображение любого Дон Кихота. Во время просмотра картины, каюсь, преследовала мысль, подловато сбивавшая весь романтический флер: а что, если бы за волнующими недомолвками скрывались не атлетический Фелинг и не Нора Чирнер с бездонными глазами, а слюнявый ловелас и отъевшаяся на булках дама бальзаковского возраста. Чтобы избавить зрителя от таких ушатов с водой, режиссер уже ко второй половине фильма снимает анонимность, показав Эмми уже не во сне, а наяву, еще более прекрасной, чем она могла бы пригрезиться Лео. Два достойных любовника ищут достойной любви и, вероятно, обретут счастье - о чем, надеюсь, и должно намекнуть многоточие в финале, когда идеалы обоих наконец воплотятся в реальность.

В фильме есть совершенно неотразимые эпизоды - в частности, рождественский фейерверк, устроенный Лео для невидимой любимой. Есть музыкальные моменты, воскрешающие в памяти самый чарующий из фильмов о любви - "Мужчина и женщина" Клода Лелуша. Есть своя доля неизбежных сюжетных натяжек: ведь интернет не знает границ и расстояний, и герои заочной переписки вполне (и скорее всего) могли оказаться живущими не в одном компактном Кельне, а в разных городах и даже странах. Но при всех просчетах, которые, возможно, найдет в фильме наиболее педантичный зритель, надо признать, что в кино уже много десятилетий не снимались столь красивые, тонкие и, я бы сказал, интеллигентные истории о мистической природе не знающего логики чувства по имени любовь.