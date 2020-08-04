В кинотеатрах России выходит романтическая драма "Любовь между строк"

Новости

В трех городах России можно проголосовать на выборах президента Беларуси 19:54
Более 100 юношей вернули из Москвы в Чечню на воспитание 19:49
Цена на золото обновила исторический максимум 19:41
В России пройдет форум ООН по управлению интернетом 18:47
Мощный взрыв прогремел у бейрутского порта 18:36
В Кирове завели дело на полицейских, перевозивших ребенка в багажнике 18:26
Росстат выяснил, чем занимаются и как зарабатывают некоммерческие организации 18:25
В РПЦ рассказали, почему Варфоломей не мог повлиять на судьбу Святой Софии 18:24
Вышел трейлер второго сезона "Пацанов" 18:17
Минобороны направило врачей в Казахстан для помощи в борьбе с коронавирусом 17:54
Квартиры в новостройках Москвы за пять лет подорожали на 36% 17:52
ФАС предостерегла от продажи авиабилетов в закрытые страны 17:49
Петербуржцев оштрафовали за списывание на ЕГЭ 17:46
Союз страховщиков: Россияне стали меньше страховать свою жизнь 17:41
В Киргизии на месте бывшей военной базы США создадут инфекционный госпиталь 17:29
Врач: В Германии началась вторая волна коронавируса 17:21
Морпехи Балтфлота отбили атаку "террористов" на учениях "Океанский щит" 17:15
Захарова: Вина задержанных в Беларуси россиян ничем не доказана 17:05
"Внучка знахарки бабы Нины" выманила у новгородки 60 тысяч рублей 17:03
В Коми перенесшие COVID-19 смогут пройти реабилитацию лечебной грязью 16:50
Минюст Украины анонсировал дату начала распродажи тюрем 16:46
Госпитализированная с инсультом Кондулайнен сломала руку в больнице 16:46
В Госдуме выразили уверенность в завершении строительства "Северного потока-2" 16:40
Видео: В центре Москвы произошел пожар в хостеле 16:36
В России появится система для отслеживания оборота золота и бриллиантов 16:36
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему штрафы за непропуск пешеходов вызывают столько споров
Почему штрафы за непропуск пешеходов вызывают столько споров
ВС объяснил, с кем оставить жить ребенка после развода родителей
ВС объяснил, с кем оставить жить ребенка после развода родителей
Как не переплачивать за коммунальные услуги
Как не переплачивать за коммунальные услуги
04.08.2020 19:39
Рубрика: Культура

Неспящие в Кельне

В кинотеатрах России выходит романтическая драма "Любовь между строк"
Текст: Валерий Кичин
Российская газета - Федеральный выпуск № 171(8225)
На анемичном фоне кинорепертуара фильм "Любовь между строк" кажется не вполне ограненным, но бриллиантом. Это романтическая история в духе мелодрамы "Неспящие в Сиэтле", снятой в начале 90-х Норой Эфрон - американской коллегой немецкого режиссера Ванессы Йопп. В обеих картинах люди влюбляются друг в друга заочно: у Эфрон - через радиоголос, у Йопп - через чат в интернете.
В сущности, перед нами история поисков романтического идеала. Фото: Komplizen Film/ Erfttal Film В сущности, перед нами история поисков романтического идеала. Фото: Komplizen Film/ Erfttal Film
В сущности, перед нами история поисков романтического идеала. Фото: Komplizen Film/ Erfttal Film

Кино стало очень активно использовать тему "параллельной жизни", которую мы проводим в виртуале: укрывшись за никами и аватарами, можем навоображать и о себе, и о собеседниках что угодно. Анонимность дает крылья, умножает скрытые таланты, возбуждает фантазию. Открылась бездна нехоженых сюжетов о встречах в Сети, опрокинувших жизнь в другое русло.

Фото: Capella film
Кинотеатры России открываются путешествием в невиданное

Снято по бестселлеру Даниэля Глаттауэра, где нет ничего, кроме электронной переписки незнакомцев - лингвиста Лео и пианистки Эмми. Он расстался со своей любовью - девушка предпочла испанского пилота. Она замужем за вдовцом-дирижером, растит двоих его детишек. Оба тоскуют по чему-то настоящему, боясь себе в том признаться. Все окружающие их фигуры - его сестра и мать, ее муж с детьми - в романе даны через ту же переписку, в фильме им отведены самостоятельные роли. То есть часть виртуальной жизни героев переведена в реал, что для кино правильно - это искусство конкретное. Но главная сюжетная линия - переписка, и она требует первоклассных актеров, способных без прямого общения друг с другом вести диалог и держать на себе весь фильм. Кастинг здесь безошибочен. На роль Эмми приглашена Нора Чирнер - актриса с "говорящей" мимикой: ее молчаливая реакция на прочитанные в смартфоне тирады говорит нам больше любых слов. Лео играет уже весьма известный в киномире Александр Фелинг ("Бесславные ублюдки", "Тайная жизнь"). Фактура и интеллектуальная манера обоих очень подходит для хорошей любовной истории, тем более интригующей и томительной, что их встреча упрямо оттягивается и случится только в самом финале, завершившись многоточием.

Наша "параллельная жизнь" в виртуале стала в кино постоянной темой

Что нечасто в кино: оба - живые. В обоих бродят скрытые страсти. Оба чувствуют горечь уходящей между пальцев жизни. Обоих охлаждает склонный к аналитике ум. Их переписка начинается случайно: Эмми ошиблась адресом, послав в редакцию журнала отказ от подписки, и этот запрос приходит к недоумевающему Лео. Он ответит, слово за слово - и что-то в этих отписках зацепило обоих: начался заочный диалог, все более заинтересованный и откровенный - такой могут себе позволить только люди, понимающие, что вряд ли увидят друг друга. И вот этот диалог уже становится необходимостью, и вот озадаченный муж Эмми уже чувствует в ней какие-то перемены, и вот они уже договариваются о встрече и все время ее под разными предлогами оттягивают.

В сущности, вся эта история отражает поиски поэтического идеала, которыми интуитивно занят каждый, сталкиваясь с прозой реальности. Безумное строительство волшебного замка на песке. Принц, которым грезит любая Золушка. Дульсинея, которую рисует воображение любого Дон Кихота. Во время просмотра картины, каюсь, преследовала мысль, подловато сбивавшая весь романтический флер: а что, если бы за волнующими недомолвками скрывались не атлетический Фелинг и не Нора Чирнер с бездонными глазами, а слюнявый ловелас и отъевшаяся на булках дама бальзаковского возраста. Чтобы избавить зрителя от таких ушатов с водой, режиссер уже ко второй половине фильма снимает анонимность, показав Эмми уже не во сне, а наяву, еще более прекрасной, чем она могла бы пригрезиться Лео. Два достойных любовника ищут достойной любви и, вероятно, обретут счастье - о чем, надеюсь, и должно намекнуть многоточие в финале, когда идеалы обоих наконец воплотятся в реальность.
Что посмотреть: "Кинократия" рекомендует. Выпуск 15

В фильме есть совершенно неотразимые эпизоды - в частности, рождественский фейерверк, устроенный Лео для невидимой любимой. Есть музыкальные моменты, воскрешающие в памяти самый чарующий из фильмов о любви - "Мужчина и женщина" Клода Лелуша. Есть своя доля неизбежных сюжетных натяжек: ведь интернет не знает границ и расстояний, и герои заочной переписки вполне (и скорее всего) могли оказаться живущими не в одном компактном Кельне, а в разных городах и даже странах. Но при всех просчетах, которые, возможно, найдет в фильме наиболее педантичный зритель, надо признать, что в кино уже много десятилетий не снимались столь красивые, тонкие и, я бы сказал, интеллигентные истории о мистической природе не знающего логики чувства по имени любовь.

Культура Кино и ТВ Мировое кино Гид-парк Кино и театр с Валерием Кичиным

Главное сегодня

В Госдуме выразили уверенность в завершении строительства "Северного потока-2"
Россиян предупредили о появлении четырех новых штаммов гриппа
В Совфеде предложили включить вакцину от коронавируса в программу ОМС
Россиянам открыли въезд в Черногорию
Академик Гинцбург назвал сроки испытаний вакцины от COVID-19 для детей
Зачем Третьяковской галерее нужно кино
Театры Санкт-Петербурга готовятся к открытию