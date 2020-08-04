В Киргизии на месте бывшей военной базы США создадут инфекционный госпиталь

В Бишкеке на базе обсервационного стационара "Семетей" - ранее там размещалась американская военная база - создадут новый инфекционный госпиталь. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения КР.

По данным ведомства, сделать это рекомендовали российские медики, помогающие в данный момент киргизским специалистам бороться с распространением в республике коронавирусной инфекции.

- В этом госпитале будут лаборатории, сортировочные пункты, "грязная" и "чистая" зоны. Для этого на объекте есть все необходимые условия. Он сможет вмещать до 550 пациентов, - объяснила представитель министерства Нургуль Ибраева.

На днях в республику доставили очередной груз с гуманитарной помощью из России. По данным Республиканского штаба по борьбе с коронавирусом, речь идет о средствах индивидуальной защиты и медицинском оборудовании на сумму более 50 миллионов рублей.

Всего российское ОАО "Фармстандарт" передало стране 24 100 защитных комбинезонов, 24 729 трехслойных специальных масок, 5 248 защитных очков из полимерных материалов, 10 649 пластиковых щитков и другие медицинские средства индивидуальной защиты.

Ранее российская сторона отправила в КР в качестве гумпомощи аппараты ИВЛ, лекарственные средства для лечения COVID-19, рентген-аппараты. Кроме того, сейчас в республике находятся врачи из РФ, которые делятся с киргизскими коллегами своим опытом лечения больных COVID-19.