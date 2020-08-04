В Китае шесть человек погибли при взрыве на химзаводе

Не менее шести человек погибли в результате взрыва на химическом заводе в городе Сяньтао в центральной китайской провинции Хубэй. Еще четыре человека получили ранения.

По данным городских властей, взрыв прогремел в одном из цехов в понедельник вечером. Сразу после ЧП сообщалось о пяти пострадавших и четверых пропавших без вести, пишет ТАСС. В результате ночных поисково-спасательных работ число пропавших без вести увеличилось до пяти, позже были обнаружены их тела. Еще один раненый скончался в больнице.

Сейчас в поисково-спасательных работах задействовано более 100 человек и 14 пожарных машин. Работа на предприятии полностью остановлена. Специалисты устанавливают причины взрыва.