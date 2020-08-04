В Минске открылась выставка художника Владимира Гладкова

Открытие персональной выставки Владимира Гладкова "Далекое и близкое" прошло в художественной галерее "Университет культуры". Экспозиция представляет 46 произведений живописи и графики, среди которых тематические композиции, бытовые зарисовки, портреты и пейзажи. В них раскрыт исторический уклад жизни, самобытность и национальные традиции народов СССР.

Владимир Гладков родился в 1947 году в Туркмении, его творческое становление происходило на богатой историей и цветовыми контрастами земле Узбекистана. C 2002 года Владимир Гладков живет и работает в Минске. Живописец представляет мир в тончайших лирических переживаниях и трогающих глубиной и выразительностью драматических коллизиях.

За время творческой деятельности художником было проведено более 15 персональных выставок в Ташкенте, Минске, Афинах. В 1988 году он был принят в Союз художников СССР.

Работы автора находятся в частных коллекциях в России, Беларуси, Греции, Македонии, Италии, Японии, Венгрии, Германии, Австралии, Англии, Узбекистана, в Сaelt Gallery в Лондоне, в Музее истории Великой Отечественной войны в Минске, в историко-культурном музее-заповеднике "Заславль", в музее Мирового океана в Калининграде. Музей Мирового океана - первый в России комплексный маринистический музей в Калининграде, который имеет экспозиции, посвященные судоходству, морской флоре и фауне, геологии океана, а также маринистическую библиотекку Союзного государства. В дар музею Мирового океана художник-маринист передал 32 картины - коллекцию берегов и водных зеркал СССР.

В послевоенные годы Калининградская область стала новым домом для многих тысяч жителей разоренных городов и сел Беларуси. Позже, в советское время, белорусские моряки составляли костяк Балтийского флота, многие из которых остались на калининградской земле и после службы. В 1989 году почти каждый десятый житель Калининградской области был этническим белорусом. Белорусы и калининградцы не просто ближайшие соседи по Союзному государству, а родные люди.

Здесь в 2016 году дал концерт в Кафедральном соборе Молодежный Российско-белорусский симфонический оркестр Союзного государства, который был создан в 2008 году по инициативе Постоянного Комитета Союзного государства и Парламентского Собрания Беларуси и России.