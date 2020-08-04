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04.08.2020 12:38
Рубрика: Власть

В МО обеспокоены человеческим фактором в качестве причины авиакатастроф

Текст: Иван Петров
На селекторном совещании военного ведомства во вторник был рассмотрен вопрос о безопасности полетов. "Рассмотрим, как в 1-м полугодии обстояли дела с соблюдением требований безопасности полётов авиации с учётом повышения их интенсивности, а также новизны и сложности решаемых задач", - заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.
Фото: Минобороны России Фото: Минобороны России
Фото: Минобороны России

Воздушно-космические силы РФ, напомнил военачальник, в последнее время проделали большую работу по переброске личного состава и материальных средств для оказания помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией. Так, военно-транспортные самолеты совершили более 130 гуманитарных рейсов в Италию, Сербию, Боснию и Герцеговину, Китай, Соединенные Штаты Америки и Армению. С помощью военных транспортников успешно были эвакуированы наши граждане из Китая.

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"С целью демонстрации военного присутствия морская авиация выполнила полеты над акваториями Атлантического и Тихого океанов на значительном удалении от аэродромов постоянного базирования. Кроме того военные летчики обеспечили воздушную часть парада в честь 75-летия Великой Победы в Москве и еще 35-ти городах России, а также Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге. Эти мероприятия прошли на высоком профессиональном уровне, с соблюдением всех установленных норм безопасности полетов", - отметил Сергей Шойгу.

Министр подчеркнул, что выполнение данных требований имеет первостепенное значение для решения текущих задач боевой подготовки. В этих целях, по его словам, войска регулярно пополняются новой и модернизированной авиационной техникой.

"Ведется постоянный мониторинг технического состояния воздушных судов, что позволяет поддерживать их исправность на должном уровне. При этом нас несколько беспокоит так называемый человеческий фактор, который является одной из причин авиационных происшествий", - указал глава военного ведомства.

Для профилактики аварийности, по словам Сергея Шойгу, в настоящее время большое внимание уделяется совершенствованию подготовки квалифицированных кадров и усилению контроля за организацией лётной работы.

На селекторном совещании военные во вторник также рассмотрели предложения по улучшению динамики обеспечения безопасности полётов.

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