В Нью-Йорке и Вашингтоне объявлено штормовое предупреждение

Власти Нью-Йорка и Вашингтона объявили штормовое предупреждение из-за приближающегося тропического шторма "Исаиас". Предупреждение будет действовать до дальнейших распоряжений.

Указывается, что тропический шторм может обрушиться на Вашингтон и округ в ближайшие 36 часов, пишет РИА Новости.

В Нью-Йорке в ночь на вторник прогнозируются сильный ветер и ливни. На участке набережной на Манхэттене специалисты соорудили укрепления из мешков с песком. По данным городского управления по чрезвычайным ситуациям, это единственное место в данном районе, где требуется дополнительная защита от шторма, пишет ТАСС.

Национальный центр по наблюдению за ураганами США, прогнозировал, что к вечеру понедельника "Исаиас", который находится недалеко от Чарлстона (Южная Каролина), усилится до урагана. В прибрежных районах ожидаются сильный ветер, проливные дожди, есть опасность наводнений. Скорость ветра в пределах тропического шторма составляет около 31,2 м/с. Стихия движется на северо-восток со скоростью 7,1 м/с.