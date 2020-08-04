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04.08.2020 13:36
Рубрика: Экономика

В поездах безопасно: как пассажиров защищают от вирусов

Текст: Валерий Львов
Несмотря на ограничения, связанные с распространением коронавируса, лето в этом году, как и обычно, стало временем поездок на отдых или к родным. И пусть россияне пока не могут отправиться за границу, путешествия по своей стране вполне доступны. И безопасны, если, например, ехать на поездах, где принимаются все необходимые санитарные меры, чтобы россияне могли хорошо провести свои летние отпуска. Железнодорожники уже вернули в расписание более 180 ранее отмененных железнодорожных маршрутов. Число курсирующих пассажирских поездов планируют увеличить до 350, что составит более 70% от обычного объема движения.
Фото: Гранд Сервис Экспресс Фото: Гранд Сервис Экспресс
Фото: Гранд Сервис Экспресс

Чистота и забота о пассажирах

Пассажиры оценили введенные противоэпидемиологические меры и выбирают поездки по железной дороге. Ежесуточно они покупают около 300 тысяч билетов, что примерно в 1,4 раза превышает показатели первого месяца лета. Уверенно растут продажи билетов через интернет, сейчас они составляют 63% от общего количества реализованных проездных документов. Так, в июле было оформлено более 5,7 млн электронных билетов на поезда дальнего следования.

Меры санитарной безопасности на железных дорогах, действительно, очень строгие. Во-первых, это дезинфекция поездов перед рейсами и четырехразовая уборка в пути следования.

Во-вторых, ношение масок сотрудниками поездной бригады и измерение температуры пассажирам с помощью бесконтактного инфракрасного термометра. Проводникам тоже непременно ее измеряют, почувствовавший недомогание работник просто не будет допущен в вагон. Если же температура поднимется у пассажира, на ближайшей станции к нему вызовут медиков.

И, наконец, в вагонах установлены системы обеззараживания воздуха. Они работают на основе бактерицидных ультрафиолетовых ламп и подают в вагон очищенный воздух. Такие технические решения начали применяться производителями вагонов - Трансмашхолдингом (ТМХ) около десяти лет назад и сегодня используются во всех типах подвижного состава, предназначенных для перевозок пассажиров.

"Еще до пандемии коронавируса было ясно, что необходимо усилить безопасность пассажиров. Именно поэтому наши вагоны оборудованы системами обеззараживания и воздуха, и воды. Сейчас людей особенно волнует чистота и безопасность воздуха. Установка по его обеззараживанию позволяет делать попавшие в систему бактерии и вирусы неопасными для человека. С этой задачей справляется мощная амальгамная бактерицидная ультрафиолетовая лампа", - поясняет заместитель генерального директора Трансмашхолдинга по развитию пассажирского транспорта Александр Лошманов.

"Такие лампы хорошо очищают и дезинфицируют воздух, - подчеркивает директор лаборатории "Экология жизненного пространства" Антон Ястребцев. - Это очень важная система для поездов. Некоторые люди опасаются облучения ультрафиолетом, однако в поездах такие установки надежно спрятаны под крышей вагона, имеют защитные решетки и не могут нанести вред здоровью пассажиров".

А эффективность работы систем обеззараживания воздуха подтвердили в ходе испытаний специалисты Всероссийского НИИ железнодорожной гигиены Роспотребнадзора.

"Ультрафиолетовые лампы - это принятый способ обеззараживать воздух от вредоносных микроорганизмов и вирусов, - отмечает вирусолог, академик РАН Феликс Ершов. - Поступление в вагон обеззараженного воздуха - это то, что надо в сложившихся обстоятельствах. Полагаю, что введенные на железной дороге меры защиты пассажиров оправданы. И санитарная служба работает хорошо".

Фото: Гранд Сервис Экспресс

Дополнительно снизить риски

Однако вагоностроители не останавливаются на достигнутом: учитывая требования времени, специалисты ТМХ обсуждают с Федеральной пассажирской компанией (ФПК) дополнительные системы противоэпидемиологической безопасности.

Так, в салонах поездов дальнего следования можно сделать торцевые двери вагонов полностью автоматическими. Это позволит снизить число поверхностей, которых пассажиры касаются руками, и тем самым уменьшить риск распространения инфекций. Производители также готовы предложить установить в туалетных комнатах дополнительные системы кварцевания.

Эти решения могут быть внедрены производителем уже в те новые вагоны, которые компания поставляет ФПК согласно договору, подписанному в феврале 2019 года. В соответствии с ним до 2025 года вагоностроители выпустят более 3,7 тысячи вагонов нового модельного ряда. Это одноэтажные купейные, штабные, вагоны открытого типа, рестораны, с местами для сидения, а также принципиально новые вагоны для формирования составов типа "Push-pull" и двухэтажные вагоны. Все они будут отвечать современным требованиям удобства, надежности и противоэпидемиологической безопасности пассажиров, отмечают в компаниях.

Экономика

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