В российских регионах со спокойной эпидемической ситуацией по COVID-19 возобновляется проведение диспансеризации. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко объявил об этом еще в июле, но решение по конкретным срокам - когда именно поликлиники начнут принимать пациентов для профосмотра - за властями регионов.

В Тульской области и Марий Эл, например, плановые профилактические осмотры начались с 1 августа. Кстати, принято решение о том, что работники старше 40 получат свободный от работы день, чтобы обследоваться. Закон об этом 31 июля подписал президент. До сих пор право на такой день работники имели один раз в три года. При использовании дополнительного дня, как и раньше, за сотрудниками сохраняется средний заработок. Для предпенсионеров и работников пенсионного возраста по-прежнему предоставляется два свободных дня ежегодно. Работники должны отчитаться за дни диспансеризации, предоставив работодателю подтверждающие справки из поликлиники.

"Диспансеризацию возобновляем для того, чтобы планово начать выявлять заболевания и давать рекомендации по здоровому образу жизни", - пояснил министр.