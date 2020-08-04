В России появится система для отслеживания оборота золота и бриллиантов

Государство планирует создать специальную информационную систему, которая позволит отследить историю бриллиантовых колье или золотых цепочек. Соответствующие поправки предлагается внести в закон "О драгоценных металлах и драгоценных камнях". Инициативу рассмотрела подкомиссия по совершенствованию надзорных функций при правительственной комиссии по проведению административной реформы.

Как пояснил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, законопроект формирует новую регуляторную среду в сфере оборота драгоценных металлов и драгоценных камней.

"Инициатива предполагает создание государственной интегрированной информационной системы, которая обеспечит проверку подлинности и легальности происхождения драгметаллов и драгоценных камней и позволит отслеживать их оборот на всех этапах: от добычи до поступления потребителю", - рассказал Владимир Груздев.

Председатель правления АЮР подчеркнул, что внедрение данной системы снизит административную нагрузку на бизнес. После ее запуска потеряют актуальность и будут упразднены более 30 обязательных требований, предполагающих, в том числе, представление различных форм отчетности.