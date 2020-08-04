В России пройдет форум ООН по управлению интернетом

Организация объединенных наций (ООН) выбрала Россию в качестве площадки для проведения 20-го Форума по управлению интернетом - одного из главных мероприятий по развитию Сети и цифровых технологий.

В нашей стране форум пройдет в 2025 году. Официальное подтверждение статуса принимающей страны ООН направила в Минкомсвязи РФ, сообщила пресс-служба министерства.

"Мы нацелены на то, чтобы результатом форума стали практические решения по обеспечению открытости и безопасности интернета, учитывающие интересы всех участников онлайн-пространства", - отметил замминистра Максим Паршин.

Главными вопросами мероприятия традиционно становятся кибербезопасность, защита персональных данных и обеспечение всеобщего доступа в интернет. Другая тема форума - новые технологии: интернет вещей, искусственный интеллект, блокчейн, большие данные.

Форум собирается с 2006 года. До России мероприятия проходили в Швейцарии, Франции, Индии, Бразилии и других странах.