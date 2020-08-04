В России разрабатывают концепцию беспилотного грузового самолета

Специалисты Центрального аэрогидродинамического института имени профессора Н.Е. Жуковского (входит в НИЦ "Институт имени Н.Е. Жуковского") сформировали концепцию легкого скоростного транспортного самолета для перевозки контейнерных грузов. Подобные беспилотники - одно из самых перспективных направлений развития гражданской авиации.

Проект реализуется в рамках госконтракта с Министерством промышленности и торговли Российской Федерации и НИР "Технологии - транспорт". Все разрабатывается с нуля. Уже определены геометрические параметры элементов аэродинамической компоновки - крыла, фюзеляжа и оперения. Выполнены предварительные расчеты летно-технических характеристик, подтверждающие правильность выбранных параметров. Следующий этап работ - расчетные исследования аэродинамических характеристик, включающие разработку профилировки крыла и взлетно-посадочной механизации, также будут исследованы варианты конструктивно-силовой схемы нового самолета. Они позволят найти оптимальные решения по массе конструкции и применяемым материалам.

Как говорят специалисты, переход на беспилотную авиацию позволит реализовать компоновочные решения, обеспечивающие снижение массы конструкции, улучшение аэродинамических характеристик и сокращение прямых эксплуатационных расходов. В том числе исключаются затраты авиакомпаний на заработную плату летного экипажа.

Легкий скоростной транспортный самолет предназначен для перевозки широкой номенклатуры грузов массой до 6 т на дальность порядка 4000 км. По скорости и дальности он будет превосходить существующие модели летательных аппаратов аналогичной грузоподъемности. По информации ЦАГИ, автоматическое управление позволит применить в самолете решения, обеспечивающие повышение его эксплуатационных характеристик. В частности, отказ от кабины пилотов приведет к снижению веса аппарата, улучшит аэродинамику и обеспечит погрузку контейнеров и паллет через носовой грузовой люк, что не встречается в данной категории транспортных самолетов.

Самолет отличается высокой скоростью полета 830-850 км/ч, соответствующей современным магистральным самолетам, таким как SSJ-100, МС-21. Это позволяет летать в том же диапазоне высот - 10-13 км. Также для него достаточно взлетно-посадочной полосы длиной 1300 м, что открывает для летательного аппарата большинство аэропортов России.

Аналогами проекта ЦАГИ являются грузовые версии пассажирских самолетов ATR42 (Франция-Италия), Dash 8 (Канада) и другие, а также - военно-транспортные самолеты Ан-26, Ил-112В.