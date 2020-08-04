В России начинается новый этап замены устаревших, противоречивых и абсурдных норм, которые обязан соблюдать бизнес, и реформы работы контролеров. Два закона об этом - об обязательных требованиях и о госконтроле - сегодня публикует "Российская газета".

Так, первый закон устанавливает, что новые обязательства бизнеса могут вступать в силу только два раза в год - либо с 1 марта, либо с 1 сентября (сейчас они вступают в силу чуть ли не ежедневно). Каждые шесть лет они должны вновь проходить оценку и пересматриваться, если окажется, что они устарели или стали непропорционально обременительными. Закон вводит принцип исполнимости обязательных требований - если они слишком затратны, то даже самая благая цель не может оправдывать их введение. На этих принципах будет постоянно работать закрепляемый законодательно механизм "регуляторной гильотины".

Суть второго закона - в отказе от палочной системы, при которой работа контролеров оценивается по числу выписанных протоколов о нарушениях. Наказания для нарушителей останутся, но приоритет должен отдаваться профилактике, консультациям, а работу контролеров будут оценивать по предотвращенному ущербу охраняемым законом ценностям. К примеру, если жалоб потребителей или пожаров становится меньше, значит, контролеры работают хорошо.

Работа контролеров будет оцениваться не по числу проверок и суммам штрафов, а по числу жалоб потребителей, количеству пожаров и так далее

"Чтобы ограничить количество проверок и сделать инструментарий контрольных органов более гибким, мы закрепили в законе новые виды контрольных мероприятий. Это, например, мониторинговая закупка или инспекционный визит, которые длятся не более одного дня и не столь трудозатратны для предпринимателей, как проверка", - отмечал ранее статс-секретарь - заместитель министра экономического развития Алексей Херсонцев. Более того, некоторые виды контроля будут проводиться в цифровом формате. Работу бизнеса будут мониторить и затем принимать решение о проведении проверки.

Закон закрепляет основные принципы риск-ориентированного подхода: чем выше потенциальная угроза, тем сильнее внимание контролеров, и наоборот. Как пояснили в минэкономразвития, объекты из категории высокого и значительного риска будут попадать под плановый контроль не чаще раза в два года. При этом бизнес сможет самостоятельно повлиять на категорию риска, говорит вице-президент "ОПОРы России" Марина Блудян. К примеру, если предприниматель добровольно застраховал свою ответственность, то он сможет переместиться в категорию с более низким риском, которая и вовсе предусматривает освобождение от планового контроля.

Если инспектор совершит действия, которые запрещены в рамках контрольного мероприятия, это повлечет отмену всех решений по этому мероприятию, обращает внимание на еще одну норму закона президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин. Ранее такие действия не приводили к серьезным последействиям для проверяющих.

По словам Катырина, также вводится запрет на проведение дополнительных внеплановых мероприятий после завершения плановых. "До введения указанной нормы инспектор имел право проводить дополнительные мероприятия, если ему показалось, что он мог что-то пропустить. Это безусловно могло бы повлечь рост административной нагрузки на проверяемых предпринимателей", - подчеркнул Катырин. Кроме того, из девяти видов внеплановых мероприятий шесть должны проводиться исключительно при наличии согласия от прокуратуры.

По данным Минэкономразвития, сейчас на законодательном уровне насчитывается более 220 видов федерального госконтроля (надзора), более 40 видов регионального и около 20 видов муниципального контроля.

6 лет теперь может действовать нормативно-правовой акт, содержащий обязательные требования для бизнеса. По истечении этого срока он может быть отменен или скорректирован

На текущем этапе министерство готовит изменения в более чем 100 федеральных законов, которые будут объединены в так называемый закон-спутник. "Сейчас проводятся встречи со всеми контрольными органами в целях выработки сбалансированных решений по закону-спутнику. Также ведется работа над созданием ряда методологических материалов для органов власти и субъектов Российской Федерации, муниципальных образований", - сообщили "РГ" в пресс-службе Минэкономразвития.

Закон об обязательных требованиях вступит в силу с 1 ноября, полноценно он заработает, когда вступит в силу закон о контроле и надзоре - 1 июля 2021 года. К этому сроку минэкономразвития вместе с профильными ведомствами и бизнесом подготовит необходимую подзаконную базу. С 1 июля 2021 года также начнется формирование единого реестра видов федерального, регионального, муниципального контроля. Работа завершится к 2022 году.