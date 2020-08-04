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04.08.2020 11:22
Рубрика: Экономика

В России запущен сервис для отказа от "зарплатного рабства"

Текст: Алексей Дуэль
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Visa и "Яндекс.Касса" объявили о запуске проекта, позволяющего переводить зарплаты сотрудников в любой банк страны без формирования платежных поручений, сообщает пресс-служба платежной системы. Воспользоваться им смогут юридические лица. Для того, чтобы отправить сотруднику его зарплату, организации надо будет указать лишь идентификационный номер его банковской карты. По сути проект нацелен на решение проблемы "зарплатного рабства".

Фото: iStock
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"Начисление заработной платы сотрудникам вне зарплатного проекта сопряжено для работодателей с дополнительными операционными и финансовыми расходами при создании и отправке множества платежных поручений на счета в других банках, - говорится в пресс-релизе. - Для малого и среднего бизнеса такая процедура зачастую приводит к сложностям в результате ограниченных ресурсах бухгалтерии, а для более крупных юридических лиц создает неудобства при обработке платежных поручений для большого штата персонала. При этом сотрудники, не состоящие в зарплатном проекте, всегда получают перевод позже своих коллег".

Создатели сервиса предполагают, что он поможет в первую очередь малым и средним компаниям оптимизировать операционные и финансовые расходы. При этом позволит работникам пользоваться услугами наиболее удобного для них банка.

Экономика Работа Зарплата Компании Информационные технологии Яндекс

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