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04.08.2020 18:24
Рубрика: Общество

В РПЦ рассказали, почему Варфоломей не мог повлиять на судьбу Святой Софии

Текст: Елена Яковлева

Патриарх Константинопольский Варфоломей не мог повлиять на решение турецкий властей об изменении статуса Святой Софии, потому что власти не воспринимают его всерьез, заявил председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

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Поскольку Турция - это каноническая территория Константинопольского патриархата, то "некоторые говорят, что патриарх Варфоломей мог воспрепятствовать превращению Святой Софии в мечеть, но этого не сделал", - сказал митрополит Иларион в эфире черногорской программы "E-Литиja". По его словам, он "не мог этому воспрепятствовать, как не может уже долгие годы добиться открытия богословской школы на острове Халки. Турецкие власти игнорируют патриарха Варфоломея".

Он также выразил несогласие с теми, кто утверждает, что патриарх Варфоломей сам виноват в том, что Святая София стала мечетью: дескать, "он расколол православную церковь, и Бог его наказал за это".

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- Я с этим никак не могу согласиться, - сказал митрополит Иларион. - Превращение Святой Софии в мечеть - удар по всему мировому христианству". Хотя его, конечно, очень огорчает тот факт, что мировое православие встретило это печальное событие внутренне разделенным. "Мало того, что нам наносят удары извне, так мы еще сами себе наносим удары изнутри. Это очень печально", - подчеркнул митрополит Иларион.

Общество Религия Святая София стала мечетью

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