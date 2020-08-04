В Сирии боевики атаковали позиции правительственных сил

В Сирии боевики запрещенной в России террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" за последние сутки предприняли уже несколько атак на позиции правительственных сил. Это произошло в южных районах зоны деэскалации Идлиб.

Все атаки боевиков были отражены. Террористам нанесен серьезный урон в живой силе и технике. Есть потери и среди сирийских военнослужащих. Об этом сообщили в российском Центре примирения враждующих сторон в Сирии (ЦПВС).

Отмечается, что за последний месяц обстановка в Идлибе обострилась. Только в июле российской стороной было зафиксировано более 140 нарушений режима прекращения огня. При этом незаконные вооруженные формирования, прикрываясь соглашением о прекращении боевых действий, наращивают свой военный потенциал.