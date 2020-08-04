Во вторник на российской авиабазе Хмеймим в сирийской провинции Латакия торжественно открыли мемориал, посвященный военным медсестрам Надежде Дураченко и Галине Михайловой. Четыре года назад они погибли во время артиллерийского обстрела террористами нашего полевого госпиталя в городе Алеппо.

Церемония открытия прошла по всем воинским традициям - играл оркестр, был памятный оружейный салют и возложение цветов к мемориалу. Их в том числе принесли военные медики, которые сейчас служат в Хмеймиме в медицинском отряде особого назначения.

"На территории медицинского отряда вами установлен памятник сержантам Дураченко Надежде Владимировне и Михайловой Галине Викторовне, трагически погибшим при выполнении воинского долга в городе Алеппо. Открывая этот памятник, мы выражаем глубокую благодарность всем, кто с честью до конца выполняет свой воинский долг в Сирийской Арабской Республике", - сказал на церемонии командующий российской группировкой войск в Сирии генерал-лейтенант Александр Чайко.

В декабре 2016 года мобильный госпиталь Минобороны России в Алеппо прямо во время приема местных жителей обстреляли из ствольной артиллерии боевики. Одна из мин угодила в палатку приемного отделения, где находились врач-педиатр Вадим Арсентьев и медсестры Надежда Дураченко и Галина Михайлова. Мужчина получил тяжелейшее ранение, но выжил. А вот "сестричкам" уже ничто не могло помочь.

Весть об этом варварском акте террористов в считанные часы облетела всю страну. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении сержантов медицинской службы Надежды Дураченко и Галины Михайловой орденами Мужества - посмертно.