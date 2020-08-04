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04.08.2020 08:00
Рубрика: В мире

В США авиаподрядчики получили федеральную помощь, но уволили рабочих

Текст: Максим Макарычев
В конгрессе США проводится расследование в отношении некоторых авиационных подрядчиков, которые получили федеральную помощь на выплату заработной платы, а затем уволили тысячи рабочих.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Авиакомпании и подрядчики авиакомпаний, получившие денежные средства из фонда федеральной помощи на 32 миллиарда долларов, согласились не увольнять сотрудников до 1 октября, уточняет Associated Press, хотя профсоюзы авиакомпаний лоббируют в конгрессе идею продления федеральных субсидий еще на шесть месяцев. По информации трех законодателей в палате представителей, некоторые компании, едва получив эти деньги, увольняли сотрудников. По меньшей мере, 12 подрядчиков приняли финансовую помощь от государства в размере более 700 миллионов долларов, а после этого уволили почти 9,3 тысячи сотрудников.

Фото: iStock
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Законодатели, которые возглавляют комиссии, участвующие в разработке или надзоре за мерами по оказанию помощи компаниям, пострадавшим от пандемии коронавируса, попросили министра финансов США Стивена Мнучина прекратить любую помощь нарушителям и вернуть в американский бюджет все выделенные им деньги. Крупнейшими бенефициарами стали компания Gate Gourmet, получившая 171 миллион долларов и уволившая 3,5 тысячи сотрудников, а также Swissport USA, которой были выделены субсидии на 170 миллионов долларов, однако она уволила 2,8 тысячи своих работников.

Между тем, компания Spirit Airlines предупредила, что в октябре, когда закончатся федеральные деньги на оплату труда, она может сократить до 30% от девяти тысяч своих сотрудников. Генеральный директор компании Тед Кристи в служебной записке пояснил, что людям, возможно, придтся уйти в принудительные отпуска, из-за резкого сокращения доходов в условиях прекращения международного авиасообщения во время пандемии.

Со своей стороны, профсоюз Spirit сообщил, что речь может идти об увольнении 806 пилотов. Председатель профсоюзной группы, которая входит в Ассоциацию пилотов воздушных линий, сообщил, что это касается пилотов, нанятых на службу с февраля 2018 года. Уведомления об увольнении и принудительных отпусках также будут отправляться бортпроводникам и другим сотрудникам авиакомпании.

Напомним, что ранее о грядущих сокращениях штата сообщили самые крупные американские авиакомпании: United Airlines предупредила 36 тысяч человек, American Airlines намерена сократить 25 тысяч сотрудников, а Delta - более 2,5 тысячи пилотов. Лишь одна компания - Southwest Airlines заявила, что не планирует сокращать штат сотрудников в 2020 году.

Сокращения происходят в условиях резкого падения доходов авиакомпаний США. На минувшей неделе компания Miramar из Флориды сообщила, что во втором квартале она потеряла 144 миллионов долларов, ее выручка упала на 86% по сравнению с показателями прошлого года.

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