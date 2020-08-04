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04.08.2020 09:26
Рубрика: В мире

В США попросили доработать Boeing 737 MAX

Текст: Диана Ковалева

Американское Федеральное авиационное управление (ФАУ) предписало корпорации Boeing внести дополнительные изменения в программное обеспечение и иные системы лайнеров 737 MAX. Об этом говорится на сайте ведомства.

Boeing намерен вернуть 737 MAX на авиарынок

Специалисты ФАУ, помимо всего прочего, предложили добавить еще один датчик в систему улучшения характеристик маневренности лайнера, которая должна будет отключаться при противоречивых показаниях приборов. Кроме того, регулятор предложил доработать соответствующее программное обеспечение, а также внести изменения в электропроводку самолета.

У заинтересованных сторон есть 45 дней, чтобы предоставить комментарии касаемо предложенных доработок.

Напомним, что эксплуатация Boeing 737 MAX была приостановлена в 2019 году после двух авиакатастроф этой модели самолетов. В октябре 2018 года Lion Air Flight 610 потерпел крушение в океане недалеко от Индонезии вскоре после взлета. Погибли все 189 человек, находившихся на его борту, включая трех детей. В марте 2019 года рейс 302 Эфиопских авиалиний потерпел крушение всего через несколько минут после вылета из столицы Эфиопии, в результате чего погибли 157 человек. Руководство Boeing вскоре признало, что в обоих случаях на борту самолетов перед тем, как они разбились, произошел сбой в работе системы улучшения характеристик маневренности.

В мире США Компании Авиация Boeing

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