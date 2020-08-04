Воробьев попросил Путина продлить льготы по ипотеке

В ходе рабочей встречи с президентом губернатор Подмосковья Андрей Воробьев попросил Владимира Путина продлить программу льготной ипотеки под 6,5%.

- Мы просим, чтобы та мера, которую вы предложили по льготной ипотеке, была продолжена, она сейчас пока до ноября, - сказал губернатор. - Если такие возможности будут, то это было бы, конечно, победой.

Решение в этой сфере, по его словам, очень помогло застройщикам на фоне серьезной экономической турбуленции, причиной которой стала пандемия коронавируса. Если бы такую программу не начали, "строительные компании могли бы просто набок упасть", уточнил Воробьев.

Сегодня, по словам главы региона, в Московской области продается 130-150 квартир в день и 80% из них - по льготной ипотеке. И участники этой программы, сообщил Воробьев, платят за квартиру на 6-10 тысяч рублей в месяц меньше, чем раньше. В зависимости от стоимости жилья платежи по ипотеке составляют от 40 до 48 тысяч.

Отметим, что программу займов под 6,5% власти запустили в апреле в качестве одной из мер поддержки рынка в период пандемии. А на днях правительство снизило с 20% до 15% первоначальный взнос. Также увеличили общую сумму кредитов, которую смогут выдать банки по этой программе, с 740 млрд до 900 млрд руб.