ВОЗ: В мире за сутки выявлены более 257 тысяч случаев коронавируса

В мире число подтвержденных случаев коронавируса превысило 17,9 миллиона (17 918 582 человека), увеличившись за сутки более чем на 257 тысяч. Такие данные в понедельник распространила Всемирная организации здравоохранения (ВОЗ).

Количество летальных исходов выросло на 5,8 тысячи и составило почти 687 тысяч, пишет ТАСС. Днем ранее были выявлены 262,9 тысячи случаев заражения, а 5,8 тысячи пациентов скончались. Стоит отметить, что статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые странами мира.

Первое место по числу заболевших занимает регион Северной и Южной Америки - 9 630 598. В Европейском регионе зарегистрированы 3 391 779 случаев коронавируса. Третью позицию занимает Юго-Восточная Азия - 2 187 015 заболевших. Среди стран по числу случаев COVID-19 лидируют США (4 582 276), Бразилия (2 707 877) и Индия (1 803 695).