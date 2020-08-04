Возражений против достройки "Северного потока-2" не нашлось

Дания не получила апелляций против решения Датского энергетического агентства (DEA), разрешившего использовать для достройки "Северного потока-2" суда с якорным позиционированием. Об этом сообщили РИА Новости.

Теперь компания Nord Stream 2 AG - оператор строительства газопровода - может возобновить работы, используя не только трубоукладчик "Академик Черский", на котором установлена система динамического позиционирования, но и трубоукладочные баржи "Фортуна и "Дефендер" с якорным позиционированием.

Все суда в настоящее время находятся в непосредственной близости от места завершения работ. По приблизительным оценкам, на достройку потребуется около трех месяцев. На сегодняшний день уложено более 2300 км труб "Северного потока-2" из 2460 км, то есть 94% от общей его протяженности. Строительство было прервано в конце 2019 года из-за санкций США против судов европейских компаний, участвующих в прокладке труб для российских газопроводов в Европу.

Справка "РГ"

"Северный поток-2" включает две нитки газопровода из России через Балтийское море в Германию. Общая его мощность должна составить 55 миллиардов кубометров газа в год. Газопровод проходит через территориальные воды либо исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.