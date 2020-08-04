Новости

Мощный взрыв прогремел у бейрутского порта 18:36
В Кирове завели дело на полицейских, перевозивших ребенка в багажнике 18:26
Росстат выяснил, чем занимаются и как зарабатывают некоммерческие организации 18:25
В РПЦ рассказали, почему Варфоломей не мог повлиять на судьбу Святой Софии 18:24
Вышел трейлер второго сезона "Пацанов" 18:17
Минобороны направило врачей в Казахстан для помощи в борьбе с коронавирусом 17:54
Квартиры в новостройках Москвы за пять лет подорожали на 36% 17:52
ФАС предостерегла от продажи авиабилетов в закрытые страны 17:49
Петербуржцев оштрафовали за списывание на ЕГЭ 17:46
Союз страховщиков: Россияне стали меньше страховать свою жизнь 17:41
В Киргизии на месте бывшей военной базы США создадут инфекционный госпиталь 17:29
Врач: В Германии началась вторая волна коронавируса 17:21
Морпехи Балтфлота отбили атаку "террористов" на учениях "Океанский щит" 17:15
Захарова: Вина задержанных в Беларуси россиян ничем не доказана 17:05
"Внучка знахарки бабы Нины" выманила у новгородки 60 тысяч рублей 17:03
В Коми перенесшие COVID-19 смогут пройти реабилитацию лечебной грязью 16:50
Минюст Украины анонсировал дату начала распродажи тюрем 16:46
Госпитализированная с инсультом Кондулайнен сломала руку в больнице 16:46
В Госдуме выразили уверенность в завершении строительства "Северного потока-2" 16:40
Видео: В центре Москвы произошел пожар в хостеле 16:36
В России появится система для отслеживания оборота золота и бриллиантов 16:36
Синоптики предупредили о резком похолодании в Москве 16:31
Фото: герои "Шерлока" появятся на почтовых марках Великобритании 16:13
Гарюгин покинул должность начальника Петербургского метрополитена 16:11
Легойда: Движение Black Lives Matter дискредитировало себя 16:07
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему штрафы за непропуск пешеходов вызывают столько споров
Почему штрафы за непропуск пешеходов вызывают столько споров
ВС объяснил, с кем оставить жить ребенка после развода родителей
ВС объяснил, с кем оставить жить ребенка после развода родителей
Как не переплачивать за коммунальные услуги
Как не переплачивать за коммунальные услуги
04.08.2020 17:21
Рубрика: В мире

Врач: В Германии началась вторая волна коронавируса

Текст: Диана Ковалева

В Германии началась вторая волна коронавируса, однако она слабее, чем первая. Об этом заявила председатель объединения немецких врачей Marburger Bund Зузанне Йона.

В Берлине прошла крупная акция в честь "конца пандемии"

"Мы уже находимся во второй, невысокой волне роста (числа заболевших - прим. "РГ"). Отсюда опасность, что мы можем комбинацией из желания оттеснения (понимания угрозы) и возврата к нормальности растратить те успехи, которых мы в Германии достигли", - рассказала Йона в интервью газете Augsburger Allgemeine.

По ее словам, немецкие больницы готовы ко второй волне, потому что инфекция развивается постепенно. Йона предположила, что теперь госпитали будут оставлять меньше свободных коек в палатах интенсивной терапии для потенциальных пациентов с коронавирусом.

Однако она призвала всех продолжать следовать правилам безопасности и в особенности носить маски и соблюдать гигиену. По мнению медика, не носить маску - это все равно, что не пристегиваться ремнем в машине. И ремень, и маска действительно способны спасти жизнь, считает врач.

В мире Европа Германия Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

В Госдуме выразили уверенность в завершении строительства "Северного потока-2"
Россиянам открыли въезд в Черногорию
В Совфеде предложили включить вакцину от коронавируса в программу ОМС
В Подмосковье скончался второй пилот упавшего дельталета
Академик Гинцбург назвал сроки испытаний вакцины от COVID-19 для детей
Насколько эффективны системы видеонаблюдения
Британии грозит нехватка продовольствия из-за пандемии