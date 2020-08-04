Врач: В Германии началась вторая волна коронавируса

В Германии началась вторая волна коронавируса, однако она слабее, чем первая. Об этом заявила председатель объединения немецких врачей Marburger Bund Зузанне Йона.

"Мы уже находимся во второй, невысокой волне роста (числа заболевших - прим. "РГ"). Отсюда опасность, что мы можем комбинацией из желания оттеснения (понимания угрозы) и возврата к нормальности растратить те успехи, которых мы в Германии достигли", - рассказала Йона в интервью газете Augsburger Allgemeine.

По ее словам, немецкие больницы готовы ко второй волне, потому что инфекция развивается постепенно. Йона предположила, что теперь госпитали будут оставлять меньше свободных коек в палатах интенсивной терапии для потенциальных пациентов с коронавирусом.

Однако она призвала всех продолжать следовать правилам безопасности и в особенности носить маски и соблюдать гигиену. По мнению медика, не носить маску - это все равно, что не пристегиваться ремнем в машине. И ремень, и маска действительно способны спасти жизнь, считает врач.