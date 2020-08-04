У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)

WhatsApp запустил важную функцию

Текст:   Антон Благовещенский
04.08.2020,  
17:07
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Пользователи мессенджера WhatsApp в ряде регионов мира получили доступ к новой важной функции, которая позволит быстро проверить полученную информацию на достоверность.

Как сообщает XDA Developers, рядом с пересланными сообщениями появятся значки с изображением увеличительного стекла. Если нажать на значок, смартфон откроет окно поиска с запросом из текста сообщения. Поисковая машина позволит быстро изучить источники информации и сделать выводы о ее правдивости.

Популярные смартфоны Xiaomi не получат Android 11

Таким образом разработчики борются с фальшивыми новостями и другими недостоверными данными, которые зачастую массово распространяются в WhatsApp. Новая функция проверки уже доступна в США, Великобритании, Испании, Бразилии, Мексике, Италии, Ирландии и других странах на устройствах под управлением iOS и Android.

безопасность
Фото: istock
В России подорожали Far Cry 5, Watch Dogs 2 и другие игры. Список 03.08.2020
Можно ли говорить о секретных вещах рядом со смартфоном? 30.07.2020
Как нельзя заряжать смартфон. Четыре главных ошибки 29.07.2020
мессенджеры
WhatsApp радикально обновили. Пять главных улучшений 02.07.2020
Исчезающие сообщения появились в обычных чатах Viber 25.06.2020
WhatsApp
Телефоны из WhatsApp нашлись в поиске Google. Это опасно? 09.06.2020
Найден новый способ обмана через WhatsApp 02.06.2020