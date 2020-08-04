WhatsApp запустил важную функцию

Пользователи мессенджера WhatsApp в ряде регионов мира получили доступ к новой важной функции, которая позволит быстро проверить полученную информацию на достоверность.

Как сообщает XDA Developers, рядом с пересланными сообщениями появятся значки с изображением увеличительного стекла. Если нажать на значок, смартфон откроет окно поиска с запросом из текста сообщения. Поисковая машина позволит быстро изучить источники информации и сделать выводы о ее правдивости.

Таким образом разработчики борются с фальшивыми новостями и другими недостоверными данными, которые зачастую массово распространяются в WhatsApp. Новая функция проверки уже доступна в США, Великобритании, Испании, Бразилии, Мексике, Италии, Ирландии и других странах на устройствах под управлением iOS и Android.