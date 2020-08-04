Windows 10 начала "тормозить" после обновления. Как это исправить

В Microsoft официально признали, что некоторые компьютеры могут работать с меньшей производительностью после установки свежего обновления KB4559309. В настоящее время инженеры корпорации изучают проблему, чтобы найти решение.

Одним из главных изменений в апдейте KB4559309 стала замена устаревшего браузера на обновленный Microsoft Edge. В результате и сама система, и веб-обозреватель продемонстрировали заметное снижение быстродействия.

Представители Microsoft попросили пользователей Windows 10 отправлять им отчеты об ошибках через центр обратной связи. Как пишет Windows Latest, первые сообщения о "тормозах" Windows 10 появились еще в июне.

По данным издания, единственным решением проблемы на сегодняшний день является принудительное удаление неудачного обновления. Это можно сделать в панель управления - в разделе "Программы и компоненты", пункт "Просмотр установленных обновлений".