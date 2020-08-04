За сутки в России подтверждено 5159 случаев COVID-19 в 83 регионах. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев - 30,0%, без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
- 1. Москва 691
- 2. Свердловская область 182
- 3. Ханты-Мансийский АО 177
- 4. Московская область 161
- 5. Санкт-Петербург 158
- 6. Иркутская область 137
- 7. Красноярский край 130
- 8. Мурманская область 129
- 9. Ростовская область 129
- 10. Краснодарский край 119
- 11. Нижегородская область 109
- 12. Ульяновская область 109
- 13. Омская область 107
- 14. Оренбургская область 106
- 15. Челябинская область 105
- 16. Хабаровский край 100
- 17. Приморский край 99
- 18. Ставропольский край 98
- 19. Алтайский край 95
- 20. Новосибирская область 95
- 21. Воронежская область 94
- 22. Саратовская область 93
- 23. Волгоградская область 92
- 24. Ямало-Ненецкий АО 92
- 25. Кемеровская область 90
- 26. Тюменская область 82
- 27. Пермский край 71
- 28. Архангельская область 68
- 29. Сахалинская область 67
- 30. Кировская область 61
- 31. Пензенская область 54
- 32. Республика Саха (Якутия) 53
- 33. Томская область 48
- 34. Республика Дагестан 43
- 35. Белгородская область 40
- 36. Республика Бурятия 39
- 37. Ярославская область 37
- 38. Костромская область 36
- 39. Республика Коми 36
- 40. Самарская область 36
- 41. Республика Крым 36
- 42. Орловская область 35
- 43. Республика Башкортостан 35
- 44. Чувашская Республика 34
- 45. Тульская область 33
- 46. Ленинградская область 32
- 47. Курганская область 32
- 48. Республика Мордовия 31
- 49. Брянская область 30
- 50. Рязанская область 29
- 51. Астраханская область 29
- 52. Республика Татарстан 29
- 53. Тамбовская область 28
- 54. Вологодская область 28
- 55. Тверская область 27
- 56. Республика Тыва 27
- 57. Калужская область 25
- 58. Республика Адыгея 25
- 59. Владимирская область 24
- 60. Республика Хакасия 23
- 61. Ивановская область 22
- 62. Курская область 22
- 63. Удмуртская Республика 22
- 64. Магаданская область 22
- 65. Амурская область 21
- 66. Республика Калмыкия 20
- 67. Новгородская область 19
- 68. Липецкая область 18
- 69. Смоленская область 16
- 70. Кабардино-Балкарская Республика 15
- 71. Республика Марий Эл 15
- 72. Забайкальский край 13
- 73. Камчатский край 13
- 74. Республика Ингушетия 11
- 75. Республика Карелия 9
- 76. Карачаево-Черкесская Республика 9
- 77. Республика Северная Осетия 9
- 78. Чеченская Республика 9
- 79. Республика Алтай 5
- 80. Калининградская область 4
- 81. Еврейская АО 2
- 82. г. Севастополь 2
- 83. Псковская область 1
Всего в России зарегистрировано 861 423 случая (+0,6%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
- 1. Псковская область, Чукотский автономный округ 0%
- 2. Карачаево-Черкесская Республика, Кабардино-Балкарская Республика
- Республика Северная Осетия 0,2%
- 3. Московская область, Республика Ингушетия, Республика Алтай, Калужская область, Ивановская область, Смоленская область, Курская область, Забайкальский край 0,3%
За последние сутки подтверждено 144 летальных случая:
- Владимирская область 2
- Воронежская область 1
- Ивановская область 2
- Курская область 1
- Московская область 3
- Орловская область 2
- Смоленская область 2
- Тверская область 1
- Тульская область 2
- Ярославская область 1
- Москва 12
- Республика Коми 1
- Архангельская область 13
- Вологодская область 1
- Мурманская область 3
- Псковская область 1
- Санкт-Петербург 22
- Республика Адыгея 1
- Республика Калмыкия 2
- Краснодарский край 2
- Астраханская область 1
- Ростовская область 4
- Республика Дагестан 1
- Ставропольский край 2
- Республика Марий Эл 1
- Республика Татарстан 1
- Республика Чувашия 2
- Пермский край 1
- Нижегородская область 4
- Оренбургская область 2
- Пензенская область 1
- Самарская область 3
- Саратовская область 1
- Свердловская область 9
- Ханты-Мансийский АО 2
- Республика Тыва 1
- Алтайский край 10
- Красноярский край 4
- Иркутская область 4
- Новосибирская область 5
- Омская область 5
- Томская область 2
- Республика Саха (Якутия) 1
- Хабаровский край 2
За весь период пандемии в России умер 14 351 человек.
За прошедшие сутки выписано 7878 выздоровевших:
- Белгородская область 8
- Брянская область 3
- Владимирская область 11
- Воронежская область 169
- Ивановская область 22
- Калужская область 34
- Костромская область 18
- Курская область 62
- Липецкая область 47
- Московская область 207
- Орловская область 37
- Рязанская область 18
- Смоленская область 74
- Тамбовская область 34
- Тверская область 7
- Тульская область 35
- Ярославская область 40
- Москва 1456
- Республика Карелия 21
- Республика Коми 107
- Архангельская область 260
- Ненецкий автономный округ 1
- Вологодская область 12
- Калининградская область 8
- Ленинградская область 12
- Мурманская область 310
- Новгородская область 15
- Псковская область 23
- Санкт-Петербург 85
- Республика Адыгея 9
- Республика Калмыкия 50
- Республика Крым 13
- Краснодарский край 110
- Астраханская область 60
- Волгоградская область 163
- Ростовская область 176
- Севастополь 2
- Республика Дагестан 54
- Республика Ингушетия 29
- Кабардино-Балкарская Республика 19
- Карачаево-Черкесская Республика 28
- Республика Северная Осетия - Алания 9
- Чеченская Республика 3
- Ставропольский край 143
- Республика Башкортостан 91
- Республика Марий Эл 52
- Республика Мордовия 40
- Республика Татарстан 29
- Удмуртская Республика 46
- Республика Чувашия 63
- Пермский край 43
- Кировская область 14
- Нижегородская область 276
- Оренбургская область 139
- Пензенская область 47
- Самарская область 36
- Саратовская область 85
- Ульяновская область 76
- Курганская область 51
- Свердловская область 96
- Тюменская область 244
- Ханты-Мансийский АО 225
- Ямало-Ненецкий автономный округ 404
- Челябинская область 170
- Республика Алтай 33
- Республика Тыва 142
- Республика Хакасия 49
- Алтайский край 127
- Красноярский край 56
- Иркутская область 278
- Кемеровская область 98
- Новосибирская область 102
- Омская область 161
- Томская область 58
- Республика Бурятия 66
- Республика Саха (Якутия) 21
- Забайкальский край 17
- Камчатский край 6
- Приморский край 114
- Амурская область 47
- Магаданская область 10
- Хабаровский край 150
- Сахалинская область 102
- Еврейская автономная область 10
За весь период выписан из стационаров России - 661 471 выздоровевший.