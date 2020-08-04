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04.08.2020 10:30
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 5159 случаев COVID-19 в 83 регионах

Текст: Любовь Проценко
За сутки в России подтверждено 5159 случаев COVID-19 в 83 регионах. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев - 30,0%, без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
  • 1. Москва 691
  • 2. Свердловская область 182
  • 3. Ханты-Мансийский АО 177
  • 4. Московская область 161
  • 5. Санкт-Петербург 158
  • 6. Иркутская область 137
  • 7. Красноярский край 130
  • 8. Мурманская область 129
  • 9. Ростовская область 129
  • 10. Краснодарский край 119
  • 11. Нижегородская область 109
  • 12. Ульяновская область 109
  • 13. Омская область 107
  • 14. Оренбургская область 106
  • 15. Челябинская область 105
  • 16. Хабаровский край 100
  • 17. Приморский край 99
  • 18. Ставропольский край 98
  • 19. Алтайский край 95
  • 20. Новосибирская область 95
  • 21. Воронежская область 94
  • 22. Саратовская область 93
  • 23. Волгоградская область 92
  • 24. Ямало-Ненецкий АО 92
  • 25. Кемеровская область 90
  • 26. Тюменская область 82
  • 27. Пермский край 71
  • 28. Архангельская область 68
  • 29. Сахалинская область 67
  • 30. Кировская область 61
  • 31. Пензенская область 54
  • 32. Республика Саха (Якутия) 53
  • 33. Томская область 48
  • 34. Республика Дагестан 43
  • 35. Белгородская область 40
  • 36. Республика Бурятия 39
  • 37. Ярославская область 37
  • 38. Костромская область 36
  • 39. Республика Коми 36
  • 40. Самарская область 36
  • 41. Республика Крым 36
  • 42. Орловская область 35
  • 43. Республика Башкортостан 35
  • 44. Чувашская Республика 34
  • 45. Тульская область 33
  • 46. Ленинградская область 32
  • 47. Курганская область 32
  • 48. Республика Мордовия 31
  • 49. Брянская область 30
  • 50. Рязанская область 29
  • 51. Астраханская область 29
  • 52. Республика Татарстан 29
  • 53. Тамбовская область 28
  • 54. Вологодская область 28
  • 55. Тверская область 27
  • 56. Республика Тыва 27
  • 57. Калужская область 25
  • 58. Республика Адыгея 25
  • 59. Владимирская область 24
  • 60. Республика Хакасия 23
  • 61. Ивановская область 22
  • 62. Курская область 22
  • 63. Удмуртская Республика 22
  • 64. Магаданская область 22
  • 65. Амурская область 21
  • 66. Республика Калмыкия 20
  • 67. Новгородская область 19
  • 68. Липецкая область 18
  • 69. Смоленская область 16
  • 70. Кабардино-Балкарская Республика 15
  • 71. Республика Марий Эл 15
  • 72. Забайкальский край 13
  • 73. Камчатский край 13
  • 74. Республика Ингушетия 11
  • 75. Республика Карелия 9
  • 76. Карачаево-Черкесская Республика 9
  • 77. Республика Северная Осетия 9
  • 78. Чеченская Республика 9
  • 79. Республика Алтай 5
  • 80. Калининградская область 4
  • 81. Еврейская АО 2
  • 82. г. Севастополь 2
  • 83. Псковская область 1

Всего в России зарегистрировано 861 423 случая (+0,6%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
  • 1. Псковская область, Чукотский автономный округ 0%
  • 2. Карачаево-Черкесская Республика, Кабардино-Балкарская Республика
  • Республика Северная Осетия 0,2%
  • 3. Московская область, Республика Ингушетия, Республика Алтай, Калужская область, Ивановская область, Смоленская область, Курская область, Забайкальский край 0,3%
За последние сутки подтверждено 144 летальных случая:
  • Владимирская область 2
  • Воронежская область 1
  • Ивановская область 2
  • Курская область 1
  • Московская область 3
  • Орловская область 2
  • Смоленская область 2
  • Тверская область 1
  • Тульская область 2
  • Ярославская область 1
  • Москва 12
  • Республика Коми 1
  • Архангельская область 13
  • Вологодская область 1
  • Мурманская область 3
  • Псковская область 1
  • Санкт-Петербург 22
  • Республика Адыгея 1
  • Республика Калмыкия 2
  • Краснодарский край 2
  • Астраханская область 1
  • Ростовская область 4
  • Республика Дагестан 1
  • Ставропольский край 2
  • Республика Марий Эл 1
  • Республика Татарстан 1
  • Республика Чувашия 2
  • Пермский край 1
  • Нижегородская область 4
  • Оренбургская область 2
  • Пензенская область 1
  • Самарская область 3
  • Саратовская область 1
  • Свердловская область 9
  • Ханты-Мансийский АО 2
  • Республика Тыва 1
  • Алтайский край 10
  • Красноярский край 4
  • Иркутская область 4
  • Новосибирская область 5
  • Омская область 5
  • Томская область 2
  • Республика Саха (Якутия) 1
  • Хабаровский край 2

За весь период пандемии в России умер 14 351 человек.

За прошедшие сутки выписано 7878 выздоровевших:
  • Белгородская область 8
  • Брянская область 3
  • Владимирская область 11
  • Воронежская область 169
  • Ивановская область 22
  • Калужская область 34
  • Костромская область 18
  • Курская область 62
  • Липецкая область 47
  • Московская область 207
  • Орловская область 37
  • Рязанская область 18
  • Смоленская область 74
  • Тамбовская область 34
  • Тверская область 7
  • Тульская область 35
  • Ярославская область 40
  • Москва 1456
  • Республика Карелия 21
  • Республика Коми 107
  • Архангельская область 260
  • Ненецкий автономный округ 1
  • Вологодская область 12
  • Калининградская область 8
  • Ленинградская область 12
  • Мурманская область 310
  • Новгородская область 15
  • Псковская область 23
  • Санкт-Петербург 85
  • Республика Адыгея 9
  • Республика Калмыкия 50
  • Республика Крым 13
  • Краснодарский край 110
  • Астраханская область 60
  • Волгоградская область 163
  • Ростовская область 176
  • Севастополь 2
  • Республика Дагестан 54
  • Республика Ингушетия 29
  • Кабардино-Балкарская Республика 19
  • Карачаево-Черкесская Республика 28
  • Республика Северная Осетия - Алания 9
  • Чеченская Республика 3
  • Ставропольский край 143
  • Республика Башкортостан 91
  • Республика Марий Эл 52
  • Республика Мордовия 40
  • Республика Татарстан 29
  • Удмуртская Республика 46
  • Республика Чувашия 63
  • Пермский край 43
  • Кировская область 14
  • Нижегородская область 276
  • Оренбургская область 139
  • Пензенская область 47
  • Самарская область 36
  • Саратовская область 85
  • Ульяновская область 76
  • Курганская область 51
  • Свердловская область 96
  • Тюменская область 244
  • Ханты-Мансийский АО 225
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 404
  • Челябинская область 170
  • Республика Алтай 33
  • Республика Тыва 142
  • Республика Хакасия 49
  • Алтайский край 127
  • Красноярский край 56
  • Иркутская область 278
  • Кемеровская область 98
  • Новосибирская область 102
  • Омская область 161
  • Томская область 58
  • Республика Бурятия 66
  • Республика Саха (Якутия) 21
  • Забайкальский край 17
  • Камчатский край 6
  • Приморский край 114
  • Амурская область 47
  • Магаданская область 10
  • Хабаровский край 150
  • Сахалинская область 102
  • Еврейская автономная область 10

За весь период выписан из стационаров России - 661 471 выздоровевший.

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