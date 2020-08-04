За сутки в России подтверждено 5159 случаев COVID-19 в 83 регионах. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев - 30,0%, без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое: 1. Москва 691

2. Свердловская область 182

3. Ханты-Мансийский АО 177

4. Московская область 161

5. Санкт-Петербург 158

6. Иркутская область 137

7. Красноярский край 130

8. Мурманская область 129

9. Ростовская область 129

10. Краснодарский край 119

11. Нижегородская область 109

12. Ульяновская область 109

13. Омская область 107

14. Оренбургская область 106

15. Челябинская область 105

16. Хабаровский край 100

17. Приморский край 99

18. Ставропольский край 98

19. Алтайский край 95

20. Новосибирская область 95

21. Воронежская область 94

22. Саратовская область 93

23. Волгоградская область 92

24. Ямало-Ненецкий АО 92

25. Кемеровская область 90

26. Тюменская область 82

27. Пермский край 71

28. Архангельская область 68

29. Сахалинская область 67

30. Кировская область 61

31. Пензенская область 54

32. Республика Саха (Якутия) 53

33. Томская область 48

34. Республика Дагестан 43

35. Белгородская область 40

36. Республика Бурятия 39

37. Ярославская область 37

38. Костромская область 36

39. Республика Коми 36

40. Самарская область 36

41. Республика Крым 36

42. Орловская область 35

43. Республика Башкортостан 35

44. Чувашская Республика 34

45. Тульская область 33

46. Ленинградская область 32

47. Курганская область 32

48. Республика Мордовия 31

49. Брянская область 30

50. Рязанская область 29

51. Астраханская область 29

52. Республика Татарстан 29

53. Тамбовская область 28

54. Вологодская область 28

55. Тверская область 27

56. Республика Тыва 27

57. Калужская область 25

58. Республика Адыгея 25

59. Владимирская область 24

60. Республика Хакасия 23

61. Ивановская область 22

62. Курская область 22

63. Удмуртская Республика 22

64. Магаданская область 22

65. Амурская область 21

66. Республика Калмыкия 20

67. Новгородская область 19

68. Липецкая область 18

69. Смоленская область 16

70. Кабардино-Балкарская Республика 15

71. Республика Марий Эл 15

72. Забайкальский край 13

73. Камчатский край 13

74. Республика Ингушетия 11

75. Республика Карелия 9

76. Карачаево-Черкесская Республика 9

77. Республика Северная Осетия 9

78. Чеченская Республика 9

79. Республика Алтай 5

80. Калининградская область 4

81. Еврейская АО 2

82. г. Севастополь 2

83. Псковская область 1 Всего в России зарегистрировано 861 423 случая (+0,6%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Псковская область, Чукотский автономный округ 0%

2. Карачаево-Черкесская Республика, Кабардино-Балкарская Республика

Республика Северная Осетия 0,2%

3. Московская область, Республика Ингушетия, Республика Алтай, Калужская область, Ивановская область, Смоленская область, Курская область, Забайкальский край 0,3% За последние сутки подтверждено 144 летальных случая: Владимирская область 2

Воронежская область 1

Ивановская область 2

Курская область 1

Московская область 3

Орловская область 2

Смоленская область 2

Тверская область 1

Тульская область 2

Ярославская область 1

Москва 12

Республика Коми 1

Архангельская область 13

Вологодская область 1

Мурманская область 3

Псковская область 1

Санкт-Петербург 22

Республика Адыгея 1

Республика Калмыкия 2

Краснодарский край 2

Астраханская область 1

Ростовская область 4

Республика Дагестан 1

Ставропольский край 2

Республика Марий Эл 1

Республика Татарстан 1

Республика Чувашия 2

Пермский край 1

Нижегородская область 4

Оренбургская область 2

Пензенская область 1

Самарская область 3

Саратовская область 1

Свердловская область 9

Ханты-Мансийский АО 2

Республика Тыва 1

Алтайский край 10

Красноярский край 4

Иркутская область 4

Новосибирская область 5

Омская область 5

Томская область 2

Республика Саха (Якутия) 1

Хабаровский край 2 За весь период пандемии в России умер 14 351 человек. За прошедшие сутки выписано 7878 выздоровевших: Белгородская область 8

Брянская область 3

Владимирская область 11

Воронежская область 169

Ивановская область 22

Калужская область 34

Костромская область 18

Курская область 62

Липецкая область 47

Московская область 207

Орловская область 37

Рязанская область 18

Смоленская область 74

Тамбовская область 34

Тверская область 7

Тульская область 35

Ярославская область 40

Москва 1456

Республика Карелия 21

Республика Коми 107

Архангельская область 260

Ненецкий автономный округ 1

Вологодская область 12

Калининградская область 8

Ленинградская область 12

Мурманская область 310

Новгородская область 15

Псковская область 23

Санкт-Петербург 85

Республика Адыгея 9

Республика Калмыкия 50

Республика Крым 13

Краснодарский край 110

Астраханская область 60

Волгоградская область 163

Ростовская область 176

Севастополь 2

Республика Дагестан 54

Республика Ингушетия 29

Кабардино-Балкарская Республика 19

Карачаево-Черкесская Республика 28

Республика Северная Осетия - Алания 9

Чеченская Республика 3

Ставропольский край 143

Республика Башкортостан 91

Республика Марий Эл 52

Республика Мордовия 40

Республика Татарстан 29

Удмуртская Республика 46

Республика Чувашия 63

Пермский край 43

Кировская область 14

Нижегородская область 276

Оренбургская область 139

Пензенская область 47

Самарская область 36

Саратовская область 85

Ульяновская область 76

Курганская область 51

Свердловская область 96

Тюменская область 244

Ханты-Мансийский АО 225

Ямало-Ненецкий автономный округ 404

Челябинская область 170

Республика Алтай 33

Республика Тыва 142

Республика Хакасия 49

Алтайский край 127

Красноярский край 56

Иркутская область 278

Кемеровская область 98

Новосибирская область 102

Омская область 161

Томская область 58

Республика Бурятия 66

Республика Саха (Якутия) 21

Забайкальский край 17

Камчатский край 6

Приморский край 114

Амурская область 47

Магаданская область 10

Хабаровский край 150

Сахалинская область 102

Еврейская автономная область 10 За весь период выписан из стационаров России - 661 471 выздоровевший.