Заблокировано 34 поддельных сайта Росреестра

Неожиданное заявление сделал Росреестр. Ведомство смогло добиться решения судов о блокировке 34 сайтов-двойников. Этому предшествовала большая работа. И теперь Роскомнадзор все эти ресурсы уже заблокировал.

Проблема сайтов-двойников - очень серьезное и болезненное явление, справиться с которым невероятно сложно. Мошенники подделывают практически все сайты госорганизаций и разводят граждан на деньги. Так недавно в редакцию обратился пенсионер, который задал вопрос на сайте Пенсионного фонда. Ему ответили мгновенно и предложили подъехать. Пожилой человек не обратил внимания, что адрес, который ему назвали, был совсем не похож на адреса организаций Пенсионного фонда. Пенсионера встретил человек, отрекомендовавшийся уполномоченным по рассмотрению жалоб. Объявил, что поможет ему подготовить все нужные бумаги. В общем, человеку написали полуграмотную жалобу в... Пенсионный фонд за 25 тысяч рублей, хотя на официальном сайте такая жалоба бесплатна. Сайт мошеннической фирмы оказался двойником сайта Пенсионного фонда, который таким образом "ловил" людей и брал с них деньги.

Росреестр в этом списке " лакомых" сайтов - на одном из первых мест. Ведь сведения о недвижимости нужны многим. Не все знают, что предоставлением сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, занимается Росреестр и Федеральная кадастровая палата.

Получить информацию об объектах недвижимости в режиме онлайн граждане могут на Публичной кадастровой карте Росреестра.

Но в интернете море непонятных контор или просто сайтов, очень похожих на росреестровские, которые предлагают сведения о недвижимости россиян.

В Росреестре корреспонденту "РГ" подчеркнули: получение такой услуги через сайты-двойники является незаконным, нарушает порядок и влечет немало негативных последствий.

К таким последствиям, в частности, относятся: создание условий для мошеннических действий в сфере оборота недвижимости, затруднение оперативно-разыскной и прочей правоохранительной деятельности, несоблюдение правового режима оборота персональных данных. И это еще не полный список.

В Росреестр поступают жалобы граждан и организаций на недостоверную информацию, полученную через сайты-двойники.

Есть случаи, когда люди могут вообще не получить услугу - мошенники берут предоплату и перестают отвечать. При этом стоимость таких услуг может отличаться от официально установленного размера платы за предоставление сведений из Единого государственного реестра недвижимости в десятки раз.

"По предварительным оценкам, теневой оборот денежных средств, получаемых владельцами указанных сайтов, за 2019 год составил 3,7 миллиарда рублей. При этом в соответствии с бюджетным законодательством средства от предоставления сведений ЕГРН являются доходами федерального бюджета", - говорит заместитель руководителя Росреестра Максим Смирнов.

В чем опасность сайтов-двойников? Хозяевами таких сайтов, как показывает практика, являются физические лица, а сами сайты "живут" в других странах - США, Украине и некоторых европейских государствах. Собственники недвижимости так никогда и не узнают, кто запрашивает сведения об их объектах. На сайте Росреестра это видно и понятно.

Хозяева двойников - физические лица, а сами сайты "живут" в других странах. Владельцы недвижимости не узнают, кто просит сведения об их объектах

Вторым важным моментом становится цена - на двойниках сведения стоят в десятки раз больше, чем у официальной организации.

Информация на этих сайтах может просто не соответствовать действительности. И последнее, двойники после обращения завалят покупателя рекламой и будут бесконечно перепродавать его адрес.

Кроме судебного способа борьбы с сайтами-двойниками Росреестр подготовил изменения в законодательство. Он предложил установить запрет на перепродажу сведений, содержащихся в ЕГРН, и запретить создание сайтов, предлагающих такие услуги.

А также добавить в Административный кодекс наказание за двойников и перепродажу сведений о недвижимости.

Справка "РГ"

Как распознать сайт-двойник?

Самый верный признак - обратить внимание на доменное имя сайта. Сайты-двойники размещают информацию о правомочии действовать от лица Росреестра и Федеральной кадастровой палаты, копируют структуру их официальных сайтов, а также используют в своем адресе схожие официальному наименованию ведомств названия, добавляя к ним удвоенные буквы, приписку "online".

В результате у граждан и организаций создается впечатление, что они оформляют запрос на получение государственной услуги на официальном сайте государственного органа власти. Хотя это не так.

Убедиться в подлинности сайта поможет наличие электронных сервисов.

Так, сервис "Личный кабинет", которым можно воспользоваться, имея регистрацию на едином портале государственных услуг (https://gosuslugi.ru), не доступен на сайтах-двойниках.