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04.08.2020 14:49
Рубрика: Спорт

Завершился первый турнир по киберспорту Roscongress Cyber Cup

1 и 2 августа в рамках Фестиваля науки и инноваций Science Fest, который в этом году проходит в онлайн-формате "Марафона знаний", состоялся первый киберспортивный турнир по CS:GO Roscongress Cyber Cup. Организаторами выступили Фонд Росконгресс, киберспортивная организация Cyber Legacy (CL), проекты "Территория инноваций" и Business Priority, а также спортивная платформа Фонда Росконгресс - РК-Спорт. Трансляции игр турнира прошли на специализированной стриминговой платформе Twitch, а также на YouTube-канале "Инноваторы 2020" и собрали более двух тысяч зрителей.

"Для Фонда Росконгресс организация на своих ресурсах и электронных платформах полноценного турнира по киберспорту - уникальный опыт, мы делали это впервые! Интерес к такому виду состязаний уже давно вышел за пределы сети Интернет. Мы видим, что киберспорт за последние годы вырос в отдельную глобальную индустрию с серьезными финансовыми показателями, объединяющую миллионы игроков. Roscongress Cyber Cup стал пилотным событием в серии корпоративных игр, организуемых Фондом, и я уверен, что в ближайшем будущем мы сможем объединить вокруг турнира представителей еще большего количества крупных компаний и корпораций", - отметил председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев.

В первый день Roscongress Cyber Cup прошли игры групповой стадии соревнований. В группе А сражались команды Lamoda Team (компания Lamoda), Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, сборная Росмолодежи и MB Team (банк ВТБ). В группе B борьба развернулась между командами Congress Security Team (компания "Конгресс-Безопасность"), Skyteam (компания Skyeng), Freedom Team (инвестиционная группа Freedom International Group) и VTBoys (банк ВТБ).

Второй день турнира начался с полуфиналов, где встретились представители Финансового университета, Skyeng, "Конгресс-Безопасность" и Lamoda. По итогам напряженных поединков в финал пробились команды Финансового университета и Congress Security Team, показавшие на виртуальном поле боя лучшую тактику, стратегию и сплоченность.

Финал состоял из двух раундов. В плотной борьбе победу одержала молодая команда, состоявшая из студентов Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, средний возраст которой - всего 20 лет. Таким образом, именно они стали первыми в истории победителями киберспортивного турнира Roscongress Cyber Cup.

Лучшие моменты игр доступны на электронных ресурсах Фонда Росконгресс: на YouTube-канале "Росконгресс-ТВ" и в группе Фонда Росконгресс в Facebook, а также на YouTube-канале "Инноваторы 2020" и на сайте турнира.

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