Земли для "арктического гектара" можно будет получить в городской черте

Регионы смогут выделять земли для бесплатной раздачи населению по программе "арктический гектар" в непосредственной близости от городов, что должно максимально облегчить доступ граждан к инфраструктуре (дороги, электричество), рассказал в интервью "Российской газете" замглавы Минвостокразвития Александр Крутиков.

Он подчеркнул, что окончательное решение будет за регионами, но буферных зон, как в программе "дальневосточный гектар" (не ближе 10 км от городов с населением более 50 тыс. человек или 20 км - при численности более 300 тыс.), в Арктике не предусмотрено. По словам Крутикова, свободная транспортная доступность вокруг населенных пунктов в Арктике не превышает 10-30 км.

"Мы рассчитываем на то, что регионы выделят под программу территории, где базовая инфраструктура уже есть. В первую очередь, вокруг городов", - сказал замминистра. При этом он отметил, что власти помогут "с инфраструктурой, если появятся, как на Дальнем Востоке, целые поселения".

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