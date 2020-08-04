Зидана признали лучшим тренером мира

В рейтинге сильнейших специалистов планеты Зидан обогнал Юргена Клоппа, под руководством которого "Ливерпуль" впервые за 30 лет выиграл чемпионат Англии, и наставника "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолу.

Зидан впервые возглавил "Реал" в 2016 году. За два года работы он завоевал чемпионат и Суперкубок Испании, а также установил рекорд, три раза подряд выиграв Лигу чемпионов. Также он по два раза победил в Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира.

Летом 2018 года Зидан покинул "королевский клуб", однако спустя несколько месяцев вернулся в Мадрид. Возвращение вышло триумфальным: по итогам завершившегося сезона "Реал" стал чемпионом страны.