170 лет назад родился Ги де Мопассан

Новости

Официально: Disney выпустит "Мулан" онлайн 00:36
СМИ: Причиной взрыва в Бейруте стали сварочные работы 00:11
Посол назвал надуманными обвинения Лондона в адрес Москвы 04.08.2020
Армия Израиля о взрыве в Бейруте: Время отложить конфликт 04.08.2020
Ферран Торрес стал игроком "Манчестер Сити" 04.08.2020
Число погибших в результате взрыва в Бейруте постоянно увеличивается 04.08.2020
Вышел трейлер приквела "Пролетая над гнездом кукушки" 04.08.2020
Минздрав Ливана сообщил о 50 погибших при взрыве в Бейруте 04.08.2020
В Дагестане при опрокидывании грузовика пострадали девять человек 04.08.2020
Путин выразил соболезнования в связи со взрывом в Бейруте 04.08.2020
Руководители ФК "Крылья Советов" ушли в отставку 04.08.2020
В Астрахани врачи спасли 10-летнего мальчика с пулей в сердце 04.08.2020
Напавший на росгвардейца бывший десантник отправлен под домашний арест 04.08.2020
Ремонт участка Тверской в Москве завершен досрочно 04.08.2020
Сотрудница посольства РФ и консул Казахстана ранены при взрыве в Бейруте 04.08.2020
Премьер Ливана объявил траур после взрыва в Бейруте 04.08.2020
Очередная волна COVID-19 угрожает Эстонии 04.08.2020
В трех городах России можно проголосовать на выборах президента Беларуси 04.08.2020
Более 100 юношей вернули из Москвы в Чечню на воспитание 04.08.2020
Цена на золото обновила исторический максимум 04.08.2020
В России пройдет форум ООН по управлению интернетом 04.08.2020
Мощный взрыв прогремел у бейрутского порта 04.08.2020
В Кирове завели дело на полицейских, перевозивших ребенка в багажнике 04.08.2020
Росстат выяснил, чем занимаются и как зарабатывают некоммерческие организации 04.08.2020
В РПЦ рассказали, почему Варфоломей не мог повлиять на судьбу Святой Софии 04.08.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему штрафы за непропуск пешеходов вызывают столько споров
Почему штрафы за непропуск пешеходов вызывают столько споров
ВС объяснил, с кем оставить жить ребенка после развода родителей
ВС объяснил, с кем оставить жить ребенка после развода родителей
Как не переплачивать за коммунальные услуги
Как не переплачивать за коммунальные услуги
05.08.2020 00:01
Рубрика: Культура

Гений ясности

170 лет назад родился Ги де Мопассан
Текст: Павел Басинский
Российская газета - Федеральный выпуск № 171(8225)
Он был парадоксален во всем. Только такой человек и мог стать подлинным мастером в одном из самых сложных жанров европейской литературы - новелле, то есть коротком рассказе с неожиданным концом.
Значение Мопассана для русской литературы трудно переоценить. Он оказал влияние на Чехова и Бунина. Фото: Фотохроника ТАСС Значение Мопассана для русской литературы трудно переоценить. Он оказал влияние на Чехова и Бунина. Фото: Фотохроника ТАСС
Значение Мопассана для русской литературы трудно переоценить. Он оказал влияние на Чехова и Бунина. Фото: Фотохроника ТАСС

Начнем с того, что один из самых эротичных писателей мира начинал свою учебу в духовной семинарии, откуда его, впрочем, отчислили как раз за эротические стихи. Родился в родовитой дворянской семье в старинной нормандской усадьбе, но в детстве предпочитал общаться с детьми крестьян и рыбаков. Мать его была болезненной женщиной, страдавшей от неврозов, а сын стал атлетом, увлекался греблей и на фотографиях производит впечатление пышущего здоровьем красавца. В то же время вел беспорядочный образ жизни, особенно после того, как ушел из жизни друг его матери, его учитель и наставник Гюстав Флобер, который внушал ему, что писатель обязан работать по восемь часов в день. Был любимцем женщин и баловнем судьбы, зарабатывал 60 тысяч франков в год (огромные деньги!), покупал яхты, а в конце жизни страдал ипохондрией, сутяжничал, сошел с ума и умер в психиатрической лечебнице. Как пишет Исаак Бабель в рассказе "Гюи де Мопассан", последняя запись в скорбном листе гласила: "Господин Мопассан превратился в животное".

Фото: kinopoisk.ru
Пол Верховен экранизирует "Милого друга" Ги де Мопассана

Парадоксален во всем... Категорический противник строительства в Париже Эйфелевой башни, он по окончании строительства обедал в ресторане этой башни. "Это единственное место в Париже, - говорил он, - откуда ее не видно".

Но все это не суть важно в сравнении с тем великим литературным наследием, которое он оставил. И конечно, значение Мопассана для русской литературы трудно переоценить. Его творчеством восхищался Тургенев, который был с ним знаком. Но его прозу высоко оценил и такой строгий критик литературы, как Лев Толстой, написавший для русского издания сочинений Мопассана огромное предисловие и самолично сделавший перевод одного его рассказа - "В порту". Он оказал несомненное влияние на Чехова и Бунина. Но сам Мопассан при этом считал своим учителем Тургенева и написал, как сказали бы сегодня, "ремейк" его рассказа "Муму" под названием "Мадемуазель Кокотка".

Как писатель он был гением точности в психологических деталях, справедливо полагая, что люди всегда "изображают самих себя", а задача писателя - увидеть за этой маской истинную природу. Но при этом отвергал "натурализм" в духе Эмиля Золя и стремился к тому, что впоследствии М. Горький отметит в Чехове - реализм, который "возвышается до одухотворенного и глубоко продуманного символа". Это было уже в его дебютной повести "Пышка", которая принесла ему заслуженную известность во Франции, а затем и за рубежом. Это есть и в его романах "Жизнь", "Милый друг", "Монт-Ориоль" и других, которые подробно разбирает в своем предисловии Лев Толстой, при этом опять-таки отмечая парадоксальность человеческой и творческой природы Мопассана:

"Едва ли был другой такой писатель, столь искренно считавший, что все благо, весь смысл жизни в женщине, в любви, и с такой силой страсти описывавший со всех сторон женщину и ее любовь, и едва ли был когда-нибудь писатель, который до такой ясности и точности показал все ужасные стороны того самого явления, которое казалось ему самым высоким и дающим наибольшее благо жизни".

Такие оценки Льва Толстого дорого стоят!

Культура Литература Литература с Павлом Басинским

Главное сегодня

В Госдуме выразили уверенность в завершении строительства "Северного потока-2"
Россиян предупредили о появлении четырех новых штаммов гриппа
В Совфеде предложили включить вакцину от коронавируса в программу ОМС
Россиянам открыли въезд в Черногорию
Академик Гинцбург назвал сроки испытаний вакцины от COVID-19 для детей
Зачем Третьяковской галерее нужно кино
Театры Санкт-Петербурга готовятся к открытию