Одобрен Государственной Думой 21 июля 2020 года

Одобрен Советом Федерации 24 июля 2020 года

Внести в часть 13 статьи 121 Федерального конституционного закона от 21 марта 2014 года N 6-ФКЗ "О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 12, ст. 1201; N 30, ст. 4203; N 45, ст. 6129; 2016, N 26, ст. 3848; 2017, N 1, ст. 1; 2018, N 1, ст. 1; N 53, ст. 8400; 2019, N 52, ст. 7761; 2020, N 14, ст. 1998) изменение, дополнив ее после слов "(включая автомобильные дороги)," словами "работ по строительному контролю,".

Президент Российской Федерации В. Путин