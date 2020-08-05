Apple показала новый iMac

Компания Apple анонсировала новый 27-дюймовый компьютер iMac. Он выполнен в дизайне 2012 года, но получил значительное обновление по "железу" - новинка оснащена дисплеем Retina 5K, быстрым SSD-накопителем, новыми процессорами Intel и обновленной графикой AMD.

Как сообщает Apple, в базовой комплектации iMac 2020 года оснащается шестиядерным Intel Core i5 с тактовой частотой 3,1 ГГц, а в самой мощной версии - восьмиядерным Core i7, работающим на частоте 3,8 ГГц и способным динамически разгоняться до 5 ГГц. Также есть возможность заказать iMac с десятиядерным Core i9, частота которого равна 3,6 ГГц и способна подниматься до 5 ГГц. Что касается видеокарт, то покупателям доступны варианты с AMD Radeon Pro 5300 с 4 Гб памяти GDDR6, Radeon Pro 5500 XT с 8 Гб видеопамяти, а также 8 Гб Radeon Pro 5700 или 16 Гб Radeon Pro 5700 XT.

Разрешение камеры FaceTime HD было увеличено до 1080p, а блок обработки графических сигналов в чипе T2 Security Chip обеспечивает коррекцию цвета, контроль экспозиции и распознавание лиц. Базовая цена на новый компьютер составляет 1799 долларов.

Кроме того, "яблочная" компания объявила, что теперь все iMac с диагональю 21,5 дюйма в стандартной конфигурации будут комплектоваться SSD-накопителями. Также покупатели iMac 21,5 дюйма могут выбрать конфигурацию с накопителем Fusion Drive.