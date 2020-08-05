Армения может ограничить вещание российских телеканалов

Президент Армении Армен Саркисян утвердил закон, который ограничит вещание иностранных телеканалов, в том числе российских, в общественном мультиплексе - едином цифровом пакете телеканалов. Суть документа, попавшего в распоряжение РИА Новости, состоит в том, что иностранные вещатели получат право трансляции без лицензии только при наличии межправительственного договора с армянской стороной.

При этом закон "Об аудиовизуальных медиа" предусматривает переходный период. По крайней мере, до 20 января следующего года все лицензии каналов действительны. Инициатива затрагивает интересы таких российских медиа, как Первый канал, "РТР Планета", "Россия. Культура" и "Мир". Ранее посольство РФ в Ереване высказывало опасения, что реформа может привести к "трансформации" значительной части медийного пространства. При этом российская сторона, по данным дипломатов, готова обсуждать новый формат взаимодействия.