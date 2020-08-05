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05.08.2020,  
10:58
Текст:  Антон Валагин

Армия США ищет альтернативу GPS из-за России

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости Фото: Павел Лисицын/РИА Новости
Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

Успехи России, а также Китая и КНДР в области систем радиоэлектронного подавления заставили американских военных искать запасной вариант на тот случай, если спутниковая система навигации GPS будет выведена из строя.

Сейчас армия США целиком зависит от GPS: по спутникам ориентируются самолеты и корабли, пехота и управляемые ракеты, беспилотники. Вместе с тем российские системы электронной борьбы способные не только заглушить навигационные сигналы, но и подменить их - что гораздо серьезнее. Таким образом можно заставить, к примеру, ракету противника поразить свой же корабль.

Фото: РИА Новости
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Эффективность российских средств РЭБ ощутили на себе американские военные в Сирии: они были лишены связи и возможности ориентироваться. До "дружественного огня" дело не дошло, но урок получился запоминающимся. В курс обучения штурманов ВМС США на всякий случай вернули секстанты.

Одна из альтернатив GPS называется MAGNAV. Это система навигации по магнитному полю Земли. Его напряженность меняется в зависимости от местоположения. Если соотнести показания датчиков с магнитной картой, можно определять свои координаты с точностью до 10 метров. Это не так точно, как GPS, но гораздо лучше инерциальных систем навигации (ИНС) или бумажных карт.

Правда, MAGNAV уязвим - в случае ядерной войны магнитное поле Земли заглушат более сильные импульсы от взрыва боеголовок и навигация станет невозможной. Но в обычных конфликтах применение этой системы оправдывает себя, пишет Defence One. Однако самой серьезной проблемой является отсутствие подробных магнитных карт потенциальных противников США и невозможность их получить. На этот случай военные предлагают комбинированную систему навигации: до границы супостата ракета может лететь по MAGNAV, а далее переключаться на безотказную, хотя и неточную ИНС.

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