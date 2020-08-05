Белорусские летчики посадили на трассу М1 военные самолеты

Любой из нас, кто сохранил в памяти эпизод из комедийной ленты о "Приключении итальянцев в России" о нешуточной посадке пассажирского лайнера на автомобильную трассу, может по достоинству оценить и мастерство современных белорусских военных пилотов, которые во время оперативного учения на трассе М1 в Брестской области отрабатывали в среду тактику использования участков автодорог в качестве запасных аэродромов.

В течение четырех дней текущей недели, информирует БЕЛТА, в Ивацевичском районе РБ проходит первый этап учения с военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны. Задействованы все белорусские авиабазы, а вылеты производятся с аэродромов в Лиде, Барановичах и Мачулищах, уточняет агентство.

Посадку выполняют экипажи 116-ой гвардейской штурмовой и 61-ой истребительной авиационных баз на самолетах МиГ-29, Су-25, Як-130 и учебно-тренировочном Л-39.

Задача учений, по оценке военных экспертов, - осуществить приземление визуально, правильно оценив погодные условия. Сложность этого маневра, поясняют они, заключается в том, что трасса М1 - достаточно узкая, нет на ней и привычного радиотехнического оборудования.

Кроме этого, в ходе учений пилотам предстоит упражняться в дальнем и маневренном воздушном бое. Одни истребители будут прикрывать ударную группу, другие им противоборствовать. Участвует в учениях и вертолет Ми-24 с медицинским модулем для транспортировки условно раненых, сообщают новостные порталы.

Кстати, уточняет агентство, во время нынешнего учения впервые в Беларуси посадку на аэродромный участок совершил четверокурсник авиационного факультета Военной академии на учебно-тренировочном самолете Л-39.