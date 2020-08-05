Бизнес сэкономил на аренде 14 млрд рублей благодаря господдержке

В Росимущество, по последним данным, поступило 3,8 тысяч обращений от субъектов малого и среднего бизнеса на заключение дополнительных соглашений к договорам аренды, позволяющих отсрочить платежи или получить освобождение от арендной платы. Об этом сообщает Минэкономразвития.

В ведомстве отмечают, что продолжается мониторинг реализации мер поддержки предпринимателей, предусматривающих отсрочку и снижение по арендным платежам, а также освобождение от арендной платы.

Уже заключено 2,3 тысяч допсоглашений на общую сумму 483,4 миллиона рублей. Всего на 3 августа с региональными держателями арендных территорий заключено 41,5 тысяч допсоглашений по отсрочке, снижению и освобождению от арендной платы на сумму 11,6 миллиарда рублей (на Москву приходится около 5 миллиардов рублей). Эти меры действуют в отношении государственного и муниципального имущества.

Кроме того, заключено порядка 21 тысячи допсоглашений по отсрочке, снижению и освобождению от арендной платы 17 тысяч объектов частной собственности на общую сумму 1,8 миллиарда рублей.

Замминистра Оксана Тарасенко отмечает позитивную статистику по высвобождению бизнеса от бремени арендных платежей и, в целом, добросовестность как частных, так и государственных и региональных арендодателей. "Мы надеемся, меры поддержки по аренде помогли предпринимателям в непростое время распространения эпидемии" - отметила она.