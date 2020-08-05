Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N 263-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 21 июля 2020 года

Одобрен Советом Федерации 24 июля 2020 года

Статья 1

Внести в Бюджетный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 3823; 2000, N 32, ст. 3339; 2003, N 52, ст. 5036; 2004, N 34, ст. 3535; N 52, ст. 5278; 2005, N 1, ст. 8; N 27, ст. 2717; N 52, с.т 5572, 5589; 2006, N 1, ст. 9; N 52, ст. 5503; 2007, N 18, ст. 2117; N 45, ст. 5424; N 46, ст. 5553; N 49, ст. 6079; N 50, ст. 6246; 2008, N 29, ст. 3418; N 30, ст. 3597; N 48, ст. 5500; 2009, N 1, ст. 18; N 15, ст. 1780; N 29, ст. 3582, 3629; N 30, ст. 3739; N 39, ст. 4532; N 48, ст. 5733; N 51, ст. 6151; N 52, ст. 6450; 2010, N 19, ст. 2291; N 21, ст. 2524; N 31, ст. 4185, 4192, 4198; N 40, ст. 4971; N 46, ст. 5918; 2011, N 15, ст. 2041; N 41, ст. 5635; N 48, ст. 6728; N 49, ст. 7030, 7039, 7056; 2012, N 26, ст. 3447; N 31, ст. 4316; N 50, ст. 6967; N 53, ст. 7593; 2013, N 19, ст. 2331; N 27, ст. 3473, 3480; N 31, ст. 4191; N 44, ст. 5633; N 52, ст. 6983; 2014, N 11, ст. 1090; N 30, ст. 4250; N 40, ст. 5314; N 43, ст. 5795; N 48, ст. 6655, 6656, 6664; N 52, ст. 7560; 2015, N 29, ст. 4343; N 45, ст. 6202; N 51, ст. 7252; 2016, N 1, ст. 26; N 7, ст. 911; N 22, ст. 3093; N 27, ст. 4162, 4277, 4278, 4279; N 49, ст. 6852; 2017, N 1, ст. 7; N 14, ст. 2007; N 30, ст. 4452, 4458; N 31, ст. 4811; N 40, ст. 5752; N 47, ст. 6841; N 49, ст. 7317; 2018, N 1, ст. 18; N 11, ст.

1580; N 30, ст. 4557; N 41, ст. 6191; N 49, ст. 7495, 7525, 7528, 7529; N 53, ст. 8420, 8430; 2019, N 16, ст. 1825; N 23, ст. 2916; N 30, ст. 4101, 4102; N 31, ст. 4437, 4466; N 52, ст. 7774, 7797; 2020, N 17, ст. 2698; Российская газета, 2020, 16 июля) следующие изменения:

1) в подпункте 2 пункта 4 статьи 20:

а) дополнить новым абзацем седьмым следующего содержания:

"поступления (перечисления) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы;";

б) абзацы седьмой - девятый считать соответственно абзацами восьмым - десятым;

2) в статье 21:

а) в подпункте 3 пункта 3:

в абзаце десятом слова "гражданская оборона" заменить словами "пожарная безопасность";

абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:

"гражданская оборона;";

б) абзац девятый подпункта 5 пункта 6 признать утратившим силу;

3) в статье 46:

а) в абзаце первом пункта 4 слова "пунктами 3 и 5" заменить словами "пунктами 3, 5, 51 и 6";

б) дополнить пунктом 51 следующего содержания:

"51. Суммы штрафов, установленных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях за административные правонарушения, выявленные должностными лицами государственных внебюджетных фондов, подлежат зачислению в бюджеты соответствующих внебюджетных фондов по нормативу 100 процентов.";

в) пункт 16 после слов "государственным (муниципальным) органом," дополнить словами "государственным внебюджетным фондом,";

г) пункт 22 дополнить абзацами следующего содержания:

"Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного водным объектам, находящимся в собственности Российской Федерации, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении вреда, причиненного водным объектам, находящимся в собственности Российской Федерации, подлежат зачислению в федеральный бюджет по нормативу 100 процентов, если иное не установлено абзацами третьим и четвертым настоящего пункта.

Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного водным объектам, находящимся в собственности субъекта Российской Федерации или муниципального образования, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении вреда, причиненного водным объектам, находящимся в собственности субъекта Российской Федерации или муниципального образования, подлежат зачислению в бюджет соответствующего субъекта Российской Федерации или муниципального образования по нормативу 100 процентов.";

4) статью 53 признать утратившей силу;

5) в статье 56:

а) в пункте 2:

дополнить новым абзацем четырнадцатым следующего содержания:

"акцизов на виноматериалы, виноградное сусло, фруктовое сусло - по нормативу 100 процентов;";

абзацы четырнадцатый - пятьдесят второй считать соответственно абзацами пятнадцатым - пятьдесят третьим;

б) в абзаце первом пункта 21 слова "для их перечисления не реже одного раза в 10 дней" заменить словами "для их распределения и перечисления не реже одного раза в 10 дней";

в) дополнить пунктом 24 следующего содержания:

"24. В текущем финансовом году налоговые доходы от акцизов на средние дистилляты, производимые на территории Российской Федерации, подлежащие зачислению в бюджеты субъектов Российской Федерации в соответствии с нормативом, установленным настоящей статьей, распределяются территориальными органами Федерального казначейства между бюджетами субъектов Российской Федерации в соответствии с федеральным законом о федеральном бюджете.";

6) статьи 59 и 64 признать утратившими силу;

7) в статье 781

а) в пункте 3 слова "в пункте 2" заменить словами "в пунктах 2 и 4", слово "соответственно", слово "полученных" и слова "связанных с достижением целей предоставления указанных средств" исключить, после слов "иных операций" дополнить словами "в случаях", после слов "муниципальными правовыми актами," дополнить словами "решениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, высшего должностного лица субъекта Российской Федерации, высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, местной администрации,", слова "некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями" исключить;

б) дополнить пунктом 8 следующего содержания:

"8. Заключение договоров (соглашений) о предоставлении субсидий, предусмотренных абзацем вторым пункта 1, пунктами 2 и 4 настоящей статьи, из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств, осуществляется в случаях, предусмотренных соответственно решениями Правительства Российской Федерации, высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, местной администрации, принимаемыми в определяемом ими порядке.";

8) в абзаце третьем пункта 4 статьи 94 слова "и бюджетных ассигнований, источником формирования которых является Фонд развития" исключить, слово ", отчетного" заменить словом "отчетного";

9) в статье 130:

а) абзац третий пункта 1 после слов "субвенций бюджетам субъектов Российской Федерации," дополнить словами "за исключением субвенций, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Российской Федерации,";

б) в абзаце пятом пункта 6 слова "в текущем финансовом году" исключить, после слова "осуществляется" дополнить словами "в порядке, определенном Правительством Российской Федерации,";

10) абзац первый пункта 3 статьи 131 изложить в следующей редакции:

"3. Распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период утверждается федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.";

11) в пункте 41 статьи 132 слова ", осуществляется до 15 февраля текущего" заменить словами "на очередной финансовый год и плановый период, осуществляется до 1 января очередного финансового";

12) в статье 1321:

а) дополнить пунктами 11 и 12 следующего содержания:

"11. Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период устанавливается федеральным законом о федеральном бюджете и (или) принятыми в соответствии с ним до 1 января очередного финансового года актами Правительства Российской Федерации, за исключением иных межбюджетных трансфертов:

1) источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервных фондов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации;

2) предоставление которых осуществляется за счет иным образом зарезервированных в федеральном бюджете бюджетных ассигнований и которые подлежат распределению актами Правительства Российской Федерации до 1 октября текущего финансового года;

3) предоставление которых осуществляется за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных в соответствии с федеральным законом о внесении изменений в федеральный закон о федеральном бюджете, и которые подлежат распределению актами Правительства Российской Федерации не позднее 30 дней после дня вступления в силу указанного федерального закона;

4) предоставляемых в целях поощрения достижения наилучших значений показателей по итогам оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и (или) лучшей практики деятельности органов местного самоуправления;

5) предоставляемых на возмещение фактически осуществленных расходов региональных бюджетов;

6) объемы которых обусловлены поступлением доходов федерального бюджета;

7) распределяемых на конкурсной основе;

8) предоставление которых осуществляется за счет остатков бюджетных ассигнований Федерального дорожного фонда на начало текущего финансового года.

При этом допускается утверждение не распределенного между субъектами Российской Федерации объема иных межбюджетных трансфертов в размере не более 5 процентов общего объема соответствующего иного межбюджетного трансферта, утвержденного на первый год планового периода, и не более 10 процентов общего объема указанного иного межбюджетного трансферта, утвержденного на второй год планового периода.

12. Заключение соглашений о предоставлении из федерального бюджета иных межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации, предусмотренных федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, если нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, устанавливающими порядок (правила) их предоставления, предусмотрено заключение соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта, осуществляется до 1 января очередного финансового года, за исключением иных межбюджетных трансфертов, предусмотренных подпунктами 1 - 8 пункта 11 настоящей статьи.

Заключение соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов, бюджетные ассигнования на предоставление которых предусмотрены в соответствии с федеральным законом о внесении изменений в федеральный закон о федеральном бюджете, осуществляется не позднее 30 дней после дня вступления в силу указанного федерального закона.";

б) дополнить пунктами 3 и 4 следующего содержания:

"3. В случае нарушения сроков, предусмотренных пунктом 12 настоящей статьи, бюджетные ассигнования федерального бюджета, предусмотренные на текущий финансовый год на соответствующие цели, направляются на увеличение бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Российской Федерации для оказания финансовой помощи бюджетам субъектов Российской Федерации соответственно в размере иного межбюджетного трансферта, в отношении которого не заключено соглашение о его предоставлении из федерального бюджета.

4. Перечисление иных межбюджетных трансфертов осуществляется после проведения санкционирования оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств бюджета субъекта Российской Федерации (получателей средств местного бюджета - в случае предоставления из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации иного межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации по оказанию финансовой поддержки местным бюджетам в целях выполнения органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения) в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации.";

13) абзац первый пункта 5 статьи 140 после слов "муниципальными образованиями" дополнить словами ", за исключением субвенций, источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты за счет резервного фонда Правительства Российской Федерации, а также за счет резервного фонда высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации,";

14) в абзаце втором пункта 4 статьи 157 слова "Главные администраторы средств федерального бюджета, главные администраторы средств бюджета субъекта Российской Федерации, главные администраторы средств местного бюджета" заменить словами "Главные администраторы бюджетных средств";

15) абзац первый пункта 4 статьи 1684 дополнить словами "(высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации)";

16) в пункте 5 статьи 1701 слова "Проект бюджетного прогноза (проект изменений бюджетного прогноза)" заменить словами "Бюджетный прогноз (проект бюджетного прогноза, проект изменений бюджетного прогноза)";

17) в статье 1741:

а) в пункте 1 слова "территории в условиях" заменить словом "территории,", после слов "в законодательный (представительный) орган" дополнить словами ", а также принятого на указанную дату и вступающего в силу в очередном финансовом году и плановом периоде", слова ", а также законодательства" заменить словами "и законодательства";

б) пункт 2 изложить в следующей редакции:

"2. Положения федеральных законов, законов субъектов Российской Федерации, муниципальных правовых актов представительных органов муниципальных образований, приводящих к изменению общего объема доходов соответствующего бюджета и принятых после внесения проекта закона (решения) о бюджете на рассмотрение в законодательный (представительный) орган, учитываются в очередном финансовом году при внесении изменений в бюджет на текущий финансовый год и плановый период в части показателей текущего финансового года.";

18) в пункте 1 статьи 1791:

а) дополнить новым абзацем десятым следующего содержания:

"за счет субсидий и бюджетных инвестиций, предоставляемых на финансовое обеспечение затрат на уплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга), предусматривающему по окончании срока действия указанного договора приобретение объекта недвижимого имущества, являющегося предметом лизинга, в собственность лизингополучателя;";

б) абзац десятый считать абзацем одиннадцатым;

19) статью 1795 признать утратившей силу;

20) в пункте 4 статьи 192:

а) абзац восьмой изложить в следующей редакции:

"расчетами по статьям классификации доходов федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период, формируемыми в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, расчетами по статьям источников финансирования дефицита федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период;";

б) абзац шестнадцатый изложить в следующей редакции:

"данными по федеральной адресной инвестиционной программе, а также распределением бюджетных ассигнований по объектам капитального строительства и приобретаемым объектам недвижимого имущества, включаемым в проект федеральной адресной инвестиционной программы на очередной финансовый год и плановый период, с указанием сроков их строительства (реконструкции) или приобретения, сметной стоимости или стоимости приобретения, наличия проектной документации с положительным заключением государственной экспертизы, решений о предоставлении земельных участков под строительство. В случае включения в проект федеральной адресной инвестиционной программы объекта капитального строительства без наличия необходимой документации Правительство Российской Федерации представляет обоснование необходимости включения данного объекта капитального строительства в проект федеральной адресной инвестиционной программы, причины отсутствия необходимой документации и сроки ее разработки;";

21) абзац девятый пункта 1 статьи 212 изложить в следующей редакции:

"распределение бюджетных ассигнований по объектам капитального строительства и приобретаемым объектам недвижимого имущества, вновь включаемым в федеральную адресную инвестиционную программу на текущий финансовый год и плановый период, с указанием сроков их строительства (реконструкции) или приобретения, сметной стоимости или стоимости приобретения, наличия проектной документации с положительным заключением государственной экспертизы, решений о предоставлении земельных участков под строительство.";

22) в абзаце третьем пункта 2 статьи 213 слова ", доходов от управления средствами Фонда национального благосостояния" и слова ", суммы увеличения предельного объема Фонда развития" исключить;

23) в статье 217:

а) в пункте 3:

абзац третий после слов "распорядителей (получателей) бюджетных средств" дополнить словами ", централизацией закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в соответствии с частями 2 и 3 статьи 26 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";

в абзаце двенадцатом слова ", за исключением средств федерального бюджета на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, предусмотренных федеральному органу исполнительной власти, уполномоченному осуществлять проведение указанных работ и мероприятий" исключить;

б) в пункте 7:

дополнить новым абзацем десятым следующего содержания:

"в случае перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию государственного оборонного заказа в целях обеспечения государственной программы вооружения в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N 275-ФЗ "О государственном оборонном заказе", в соответствии с решениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, а также с решениями государственных заказчиков государственного оборонного заказа, принимаемыми в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;";

абзацы десятый и одиннадцатый считать соответственно абзацами одиннадцатым и двенадцатым;

абзац двенадцатый считать абзацем тринадцатым и признать его утратившим силу;

абзацы тринадцатый - двадцать второй считать соответственно абзацами четырнадцатым - двадцать третьим;

24) абзац второй пункта 1 статьи 221 дополнить словами "или иным лицом, уполномоченным действовать в установленном законодательством Российской Федерации порядке от имени этого органа";

25) в пункте 3 статьи 232 слова "соответственно в целях предоставления субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение" заменить словами ", соответствующих целям предоставления указанных средств";

26) статью 241 дополнить пунктом 18 следующего содержания:

"18. Расчеты по договорам участия в долевом строительстве, заключаемым от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования, осуществляются с соблюдением особенностей, установленных Федеральным законом от 30 декабря 2004 года N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации", с использованием счетов эскроу, открытых в уполномоченных банках, определяемых в соответствии с указанным Федеральным законом.";

27) в пункте 3 статьи 2643:

а) абзац первый дополнить словами "в установленные Министерством финансов Российской Федерации сроки";

б) абзац второй дополнить словами "в установленные Министерством финансов Российской Федерации сроки";

28) подпункт 73-1 пункта 2 статьи 26410 признать утратившим силу;

29) в пункте 1 статьи 3061:

а) абзац первый после слов "финансовым органом" дополнить словами "(органом управления государственным внебюджетным фондом)";

б) подпункты 4, 6 и 7 признать утратившими силу.

Статья 2

Внести в Федеральный закон от 3 ноября 2015 года N 301-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2016 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 45, ст. 6202; 2016, N 1, ст. 26; N 23, ст. 3282; 2017, N 47, ст. 6841; 2018, N 49, ст. 7528) следующие изменения:

1) в части 3 статьи 2 слова "2022 года" заменить словами "2024 года";

2) в части 4 статьи 5 слова "2022 года" заменить словами "2024 года".

Статья 3

Часть 4 статьи 3 Федерального закона от 19 июля 2018 года N 222-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и статью 4 Федерального закона "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 30, ст. 4557) признать утратившей силу.

Статья 4

Внести в статью 7 Федерального закона от 28 ноября 2018 года N 457-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 49, ст. 7529; 2019, N 23, ст. 2916) следующие изменения:

1) часть 3 после слова "субсидий" дополнить словами ", субвенций и иных межбюджетных трансфертов";

2) в части 61 после слов "статьи 80," дополнить словами "абзаца третьего пункта 1 статьи 130 (в части субсидий и субвенций бюджетам субъектов Российской Федерации),", слова "пунктов 4 и 41 статьи 132" заменить словами "пунктов 4, 41 и 42 статьи 132, пунктов 11 и 12 статьи 1321";

3) часть 7 после слов "федеральных проектов," дополнить словами "а также в целях реализации государственной программы Российской Федерации "Комплексное развитие сельских территорий",".

Статья 5

В части 3 статьи 21 Федерального закона от 12 ноября 2019 года N 367-ФЗ "О приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации и установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2020 году" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, N 46, ст. 6413; 2020, N 14, ст. 2033; N 17, ст. 2698; N 22, ст. 3376) слова ", а также по решению" заменить словами "и по решению", дополнить словами ", а также в объеме до 1 800 000 000,0 тыс. рублей на цели, предусмотренные частью 1 настоящей статьи".

Статья 6

Внести в статью 1 Федерального закона от 27 декабря 2019 года N 479-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части казначейского обслуживания и системы казначейских платежей" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, N 52, ст. 7797) следующие изменения:

1) подпункт "в" пункта 16 исключить;

2) в абзаце втором пункта 17 слова "источником финансового обеспечения которых являются" заменить словами "в целях софинансирования (финансового обеспечения) которых предоставляются";

3) абзац десятый пункта 33 после слов "открытых Федеральному казначейству," дополнить словами "иных казначейских счетах для осуществления и отражения операций в случаях, определенных федеральным законом о федеральном бюджете,";

4) абзац семьдесят седьмой пункта 40 после слов "Федеральному казначейству," дополнить словами "органу управления государственным внебюджетным фондом Российской Федерации,".

Статья 7

Налоговые доходы от акцизов на средние дистилляты, производимые на территории Российской Федерации, подлежащие зачислению в бюджеты субъектов Российской Федерации в соответствии с нормативом, установленным статьей 56 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в 2020 году подлежат распределению территориальными органами Федерального казначейства между бюджетами субъектов Российской Федерации в соответствии с приложением к настоящему Федеральному закону.

Статья 8

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых настоящей статьей установлен иной срок вступления их в силу.

2. Подпункт "б" пункта 2, пункт 4, подпункт "в" пункта 5, пункты 6, 13 и 17 статьи 1 настоящего Федерального закона вступают в силу с 1 января 2021 года.

3. Установить, что положения абзаца первого пункта 1 статьи 40, абзаца второго пункта 1 статьи 1661, пункта 2 статьи 1841 и абзаца второго статьи 218 Бюджетного кодекса Российской Федерации не распространяются на нормативы, предусмотренные приложением к настоящему Федеральному закону.

4. Действие положений пункта 51 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации распространяется на платежи, зачисленные на единый счет федерального бюджета с 1 января 2020 года.

5. Положения абзацев десятого и одиннадцатого подпункта 3 пункта 3 статьи 21, пунктов 11, 12, 3 и 4 статьи 1321 Бюджетного кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального закона) применяются к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, начиная с бюджетов на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов (на 2021 год).

6. Установить, что по 31 декабря 2020 года включительно суммы административных штрафов, установленных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях за невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации, если постановления о наложении указанных административных штрафов вынесены по результатам рассмотрения протоколов об административных правонарушениях, составленных должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, включенными в перечни, утвержденные высшими должностными лицами субъектов Российской Федерации (руководителями высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации), подлежат зачислению в бюджеты субъектов Российской Федерации по нормативу 100 процентов. Действие положений подпункта 1 пункта 1 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации не распространяется на указанные в настоящей статье административные штрафы по 31 декабря 2020 года включительно.

7. Установить, что до 1 января 2024 года суммы административных штрафов, установленных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях за нарушения правил движения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства, выявленные при осуществлении весового и габаритного контроля на автомобильных дорогах общего пользования регионального, межмуниципального или местного значения, если постановления о наложении указанных административных штрафов вынесены должностными лицами федеральных органов исполнительной власти, их структурных подразделений, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, их структурных подразделений либо иных федеральных государственных органов по результатам рассмотрения дел об административных правонарушениях, подлежат зачислению в бюджеты субъектов Российской Федерации по нормативу 100 процентов. Действие положений подпункта 2 пункта 1 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации не распространяется на указанные в настоящей статье административные штрафы с 1 января 2020 года до 1 января 2024 года.

Президент Российской Федерации В. Путин