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05.08.2020 12:08
Рубрика: Экономика

Цена нефти Brent превысила 45 долларов за баррель впервые с марта

Текст: Сергей Тихонов
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Цена нефти марки Brent превысила отметку 45 долларов за баррель впервые с 6 марта этого года, когда случился обвал котировок после развала первой сделки ОПЕК+. Об этом свидетельствуют данные портала Investing.com.

Рост главным образом вызван данными Американского института нефти (API), что в последнюю неделю июля запасы "черного золота" в США упали на 8,6 миллиона баррелей до 520 миллионов. За неделю до этого официальная статистика Информационного Агентства энергетики (EIA) показала снижение запасов 10,6 млн баррелей. Если сегодняшние данные API подтвердятся EIA (они опубликуют статистику в среду вечером), то за прошедшие две недели запасы в США снизятся больше чем за все время с начала этого года.

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При этом серьезнейшие опасения нефтяного рынка вызывает увеличение числа случаев заражения коронавирусом по всему миру и возможность второй волны пандемии. Наиболее тяжелая эпидемиологическая ситуация наблюдается в США, Бразилии, Индии и Мексике. На этом фоне возникают опасения о продлении и даже ужесточении карантинных ограничений, что может привести к очередному спаду спроса на нефть и нефтепродукты.

Экономика Отрасли Нефть и газ Международные организации ОПЕК Цена на нефть

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