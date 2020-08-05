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Рубрика: В мире

С грядки без оглядки

Фермеры не могут пробиться к потребителю
Текст: Любовь Борисенко (Бишкек)
Российская газета - Экономика Кыргызстана № 171(8225)
В республике начался сбор урожая плодоовощных и зерновых культур. Обычно в это время на рынках стоимость фруктов и овощей из-за высокой конкуренции и краткосрочности хранения такого товара падает. Ранее приобрести сочные персики, вишню или малину можно было по вполне приемлемой цене. Но не в этом году.

Весенние заморозки в Чуйской области и ограничения, введенные в связи с распространением коронавирусной инфекции, негативно сказались на стоимости продукции. Цены выросли едва ли не в два раза по сравнению с августом 2019 года. К примеру, ведро вишни на региональном рынке сегодня можно приобрести за 1000-1200 сомов. В столице доходит до 1,5 тысяч. Примерно столько же стоит смородина. Торговцы объясняют это транспортными расходами, поскольку товар прибыл из Иссык-Кульской области. За персики и виноград просят 80-120 сомов за килограмм. Их в Чуйскую область поставляют южные регионы республики, так что и в этом случае высокую стоимость тоже можно оправдать.

Иная ситуация с овощами. Их можно купить дешево, но только если сделать это на кольцевой автостраде у Бишкека. Это единственное место, где фермеры могут продать свой урожай сами. На рынки им дорога заказана.

Фото: Влад Ушаков
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- Мы даже объявление в Интернете разместили, что если кто хочет, то может приехать и прямо с поля собрать морковь и свеклу, - утверждает фермер Мадина Чиншайло. - Ведь многие из нас сажали с учетом того, что отправим овощи в Россию. У нас есть договоренность с двумя регионами Новосибирской области. Но из-за ограничений отправить урожай в Россию не удалось. Хранить же в овощехранилище очень дорого. Теперь за мешок моркови просим 150 сомов. Это примерно по пять сомов за килограмм. В этом году мы не оправдаем наши затраты и на треть. О получении прибыли я вообще не говорю.

Везти на рынок, как утверждает фермер, себе дороже. Во-первых, этому препятствуют посредники, которые заинтересованы в выкупе продукции по заниженной цене. Во-вторых, места в торговых объектах строго распределены, и даже если фермеру удастся втиснуться за прилавок, то заплатить арендную плату будет сложно.

- Выживает сильнейший, - пожимает плечами реализатор Жазгуль Идрисова, работающая на одной из торговых площадок Бишкека. - Торгую на рынке уже лет 15. Почему же я должна отдавать свое место кому-то другому? И не вижу в перепродаже овощей ничего дурного. Кроме того, здесь нет сверхприбылей. Арендная плата за место составляет минимум 300 сомов в день. А еще нужно отдать деньги за использование холодильника, за уборку, патент. И потом овощи - скоропортящийся товар. Не успеешь продать, пропадет, а это убыток.

Кстати

В прошлом году Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН провела успешный эксперимент. В Ошской области впервые большую часть необходимого региону объема пшеницы закупили у местных мелких фермеров. Таким образом, удалось поддержать более ста крестьян.

- Для своей первой покупки пшеницы мы выбрали земледельцев с низким доходом, которые не смогли бы продавать свой небольшой урожай пшеницы по рыночной цене, - пояснил директор ВПП ООН в Киргизстане Андреа Баньоли. - Поскольку они производят низкие объемы урожая и им недоступна логистическая инфраструктура, покупатели (мукомольные компании) не приезжают закупать зерно, а заставляют таких производителей самих везти продукцию на заготовительные пункты или сдавать ее посредникам. Это значительно снижает доходы фермеров. Благодаря нашей инициативе для них был создан гарантированный рынок сбыта.

По словам Андреа Баньоли, в текущем году, если позволит эпидемиологическая ситуация, эксперимент возобновят.

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