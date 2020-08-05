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05.08.2020 10:08
Рубрика: Экономика

Член Общественной палаты предложила увеличить скидки на ЖКХ для ряда семей

Текст: Владимир Емельяненко

С просьбой увеличить размер скидки на оплату услуг ЖКХ для многодетных семей обратилась в федеральное правительство председатель Национального родительского комитета, член Общественной палаты России Ирина Волынец. Общественный деятель в письменном обращении просит довести размер минимальной скидки на услуги ЖКХ для многодетных семей до 50 процентов, а для семей с десятью и более детьми - снизить коммунальные выплаты до 70 процентов. Пока по действующим правилам многодетные семьи имеют право на компенсацию в размере 30 процентов от стоимости коммунальных услуг, а скидка по услугам ЖКХ семьям, где воспитываются более десяти детей, может достигать 50 процентов.

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Свое письменное обращение Волынец аргументирует тем, что увеличение скидок может стать своевременной мерой поддержки семей с детьми, которые попали в трудную жизненную ситуацию на фоне проблем с самоизоляцией из-за коронавирусной инфекции, сообщает RT.

"Также прошу рассмотреть возможность вообще не взимать плату за ЖКХ с тех семей с детьми (независимо от фактора многодетности), где родители лишились работы из-за пандемии, до момента трудоустройства", - добавила Волынец в письме в федеральное правительство.

Ранее общественный деятель уже выступала с инициативой освободить малоимущие семьи от платы за детский сад. В пример она приводила опыт Краснодарского края, где изменили правила предоставления земельных участков многодетным семьям. Теперь такие семьи смогут получить участок в любом сельском населённом пункте без привязки к прописке.

Экономика ЖКХ Президент Общественная палата Регулирование тарифов в ЖКХ

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