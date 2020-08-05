ЦИК РФ не будет отправлять наблюдателей на выборы в Беларусь

Центризбирком России не будет наблюдать за выборами президента Беларуси. Комиссия не получила официального приглашения от белорусских коллег для участия в этом процессе. Однако и сам ЦИК из-за пандемии коронавируса не будет отправлять своих представителей республику, хоть и есть возможность поехать в составе миссии СНГ. Об этом сообщила глава комиссии Элла Памфилова.

- ЦИК России не получала традиционного официального приглашения со стороны своих белорусских коллег, - заявила Памфилова, которую цитируют российские информагентства. Она добавила, что такие приглашения заблаговременно направляются в соответствии с имеющимся двусторонним соглашением о сотрудничестве от 4 июня 1998 года.

Кроме того, Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ получило соответствующее официальное приглашение белорусской стороны с большим опозданием - таким образом, российские наблюдатели, которые обычно входят в состав миссии, в этом году также не имеют возможности прибыть в Беларусь.

Вместе с тем, ЦИК РФ не считает возможным направить в Белоруссию своих представителей и в составе наблюдательной миссии СНГ. Это связано с коронавирусной пандемией. "Я, как руководитель Центральной избирательной комиссии России, не имею права ставить под угрозу здоровье и личную безопасность своих коллег", - отметила Памфилова.

Шестые президентские выборы в Белоруссии пройдут 9 августа.